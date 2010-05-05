200 اثر از 17 کشور به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت تبریز ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی مهر بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: آثار رسیده به جشنواره از جمله کشورهای ترکیه، آذربایجان، فرانسه، ‌اکراین، ترکمنستان،‌ قزاقستان و آلمان ارسال شده است.

وحیدی مهر گفت: برای نخستین بار 20 میهمان خارجی نیز از کشورهای مختلف جهان در این جشنواره حضور می یابند.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش ملی و بین الملل برگزار می شود که بخش ملی شامل فیلمهایی تولید شده از نیمه دوم سال 86 به بعد و بخش بین الملل شامل فیلمهای تولید شده از سال 2006 به بعد است.

وحیدی مهرآخرین مهلت ارسال اثر به این جشنواره را پایان اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد.

وی گفت: جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت به منظور معرفی ابعاد شخصیتی پیامبر عظیم الشان اسلام و نمایان سازی جلوه های رفتار و اخلاق و سیره نبوی در زندگی انسان معاصر برگزار می شود.

وحیدی مهر افزود: این جشنواره در جهت تبیین نقش معنویت و اعتقادات دینی در بهبود روابط انسانی در دنیای فعلی که انسان پیشرفته از فقر و کمرنگی هویت دینی و معنوی رنج می برد، تدوین شده است.

وی به حضور فیلمسازان سراسر جهان مخصوصا کشورهای اسلامی در این جشنواره اشاره و تاکید کرد: هنرمندان عرصه سینما با تولید آثار سینمایی ارزشی و فاخر به تبیین ارزشهای غنی دینی و معنوی می پردازند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل اظهار امیدواری کرد که مبشران هنر متعهد این جشنواره را به آوردگاه افکار و اندیشه های تاثیرگذار در عرصه سینمای دینی مبدل می کنند.