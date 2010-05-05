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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

زمین های نسقی پروانه ساخت می گیرند

زمین های نسقی پروانه ساخت می گیرند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر رشت از موافقت کمیسیون ماده پنج با صدور پروانه ساخت و ساز در زمینهای نسقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدرضا قاسمی ظهر چهارشنبه در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر رشت افزود: این مصوبه همانند سایر مصوبات کمیسیون ماده پنج، به شورایعالی معماری ارسال می شود و پس از یکماه قابلیت اجرا خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تطابق کاربری برخی از املاک با طرح تفصیلی، کمیسیون ماده پنج درخصوص موافقت با تغییر کاربری آنان نیز اعلام آمادگی کرده است.

رئیس شورای رشت همچنین بحث ساخت و ساز بر اساس اصول شهرسازی در زمینهای نسقی را یکی از دغدغه های بزرگ اعضای شورا عنوان کرد و یاد آورشد: این مهم با تأکیدات استاندار، اعضای شورا و پیگیریهای مجدانه شهردار پرتلاش رشت اجرایی شده است.

" املاک نسقی " به آن دسته از اراضی که نسبت به آنان سند رسمی وجود نداشته بلکه از طریق " مقررات قانون اصلاحات ارضی " و به موجب " اسناد عادی " یا " تصرف مالکانه " نسبت به آنان وجود داشته باشد،  املاک نسقی گفته می شود.

کد مطلب 1077453

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