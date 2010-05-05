کاهش محبوبیت مرکل به سبب بحران مالی یونان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی مجله اشترن و همچنین شبکه تلویزیونی آر تی ال میزان محبوبیت "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان رهبر ائتلاف سوسیال مسیحی (CDU) شش درصد کاهش یافته و به 48 درصد رسیده است، این درحالی است که میزان حمایت آلمانی ها از حزب دموکراتیک آزاد (FDP) هیچ تغیری نکرده است، اما در عین حال میزان محبوبیت حزب سوسیال دموکرات (SDP) یک درصد افزایش یافته و به 25 درصد رسیده است.

همچنین مرکل معتقد است که کمک سریع به یونان سبب کاهش ارزش واحد پولی اروپا نیز می شود. صدراعظم آلمان ضمن انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت یونان، از اتحادیه اروپا خواسته تا برای اداره بهتر این اتحادیه از قوانین سختگیرانه تری استفاده کند که همین امر سبب کاهش محبوبیت مرکل شده است.

از طرفی دیگر جناح مخالف صدراعظم آلمان با انتقاد شدید از دولت وی درخواست ناتو برای اعزام نظامیان آلمانی بیشتر به افغانستان را رد کرده است.