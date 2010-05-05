نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای در فارس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس در این رابطه ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه 250 شرکت در قالب 17 هزار متر مربع فضا آخرین تولیدات و دستاوردهای خود را در زمینه های ماشین آلات کشاورزی، گل و گیاه، تجهیزات گلخانه ای در معرض دید عموم قرار می دهند.

حبیب شکیبایی افزود: در این نمایشگاه شرکتهایی از استانهای فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، گلستان، یزد، کرمان، گیلان، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، زنجان و ... همچنین نمایندگانی از کشورهای هلند، اسپانیا، نروژ، دانمارک، فرانسه، بلژیک، انگلیس، آلمان، هند، چین و ایتالیا حضور دارند.

وی همچنین به کارگاه های آموزشی در نمایشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: در طول مدت برپایی نمایشگاه نشستهای کارگاه هایی با عنوان تکنولوژی داشت بعد از برداشت محصولات باغی، چگونگی انبارداری، چگونگی سبززدایی محصولات باغی و عرضه به بازار، روش تشخیص ماهی خوارکی، استفاده از کنستانتره در تغذیه دام، بهداشت ماهیان زینتی، روشهای مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری و.. برپا می شود.

به گفته مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس این نمایشگاه تا 17 اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت 16 تا 22 پذیرای علاقمندان است.