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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

طی حکمی از سوی کفاشیان/

مسئول رسانه‌ای تیم ملی فوتبال منصوب شد

مسئول رسانه‌ای تیم ملی فوتبال منصوب شد

طی حکمی از سوی علی کفاشیان مسئول رسانه ای تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سایت فدراسیون فوتبال، طی حکمی از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال خسرو والی زاده به سمت مسئول رسانه ای تیم ملی فوتبال بزگسالان کشورمان منصوب شد.

والی‌زاده سالها مسئولیت سردبیری بخش ورزشی خبرگزاری جمهوری اسلامی را برعهده داشت و مدتی نیز نماینده این خبرگزاری در کشور چین بود. وی در حال حاضر به عنوان گزارشگر و کارشناس با شبکه ورزش رادیو همکاری دارد.

والی‌زاده در سفر اخیر سرمربی تیم ملی به قطر برای شرکت در مراسم قرعه کشی مسابقات جام ملتهای آسیا نیز حضور داشت. 
 

کد مطلب 1077512

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