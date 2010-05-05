جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای حمایت از هنرمندان هنر های تجسمی بخصوص جوانان جشنواره هنر های تجسمی جوانان در کرمان برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با حضور هنرمندان کرمانی در این رشته به صورت منطقه ای در استان کرمان برپا می شود.

وی اضافه کرد: منطقه یک شامل شهرستانهای کرمان، رفسنجان، زرند، انار، کوهبنان، بم، فهرج، ریگان و راور است که جشنواره این مناطق از 16 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

محبان گفت: منطقه دو نیز شامل شهرستانهای کهنوج، جیرفت، عنبرآباد، رودبار، منوجان و قلعه گنج می باشد که این جشنواره در 17 اردیبهشت ماه در منطقه دو برگزار می شود.

محبان ادامه داد: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان در منطقه سه نیز 24 اردیبهشت ماه برپا می شود که شامل شهرهای سیرجان، بافت، رابر، شهربابک و بردسیر است.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در 9 رشته طراحی، نقاشی، پوستر، مجسمه سازی، کاریکاتور، نگارگری، خوشنویسی، سفال و عکس برگزار می شود و نفرات برتر هر بخش به جشنواره ملی هنرهای تجسمی کشور راه می یابند.



