یک تن مواد مخدر در جنوب کرمان کشف شد

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی منوجان موفق به کشف یک تن مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان شدند.
وی افزود: این میزان مواد مخدر از بازرسی یک دستگاه خودرو توسط دسته رزمی شهرستان منوجان در محور منوجان - قلعه گنج به دست آمد.
سردار اسحاقی افزود: راننده این خودرو با مشاهده نیروی انتظامی اقدام به فرار کرد که در یک عملیات تعقیب و گریز متوقف شد.
وی افزود: از این خودرو 100 بسته 10 کیلویی تریاک به وزن هزار کیلوگرم به همراه تعدادی مدارک کشف شد که با توجه به سرنخهای بدست آمده تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد.
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