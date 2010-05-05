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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

یک تن مواد مخدر در جنوب کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در جنوب کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرمان از کشف یک تن تریاک در شهرستان منوجان در جنوب کرمان خبر داد.

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی منوجان موفق به کشف یک تن مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان شدند.

وی افزود: این میزان مواد مخدر از بازرسی یک دستگاه خودرو توسط دسته رزمی شهرستان منوجان در محور منوجان - قلعه گنج به دست آمد.
 
سردار اسحاقی افزود: راننده این خودرو با مشاهده نیروی انتظامی اقدام به فرار کرد که در یک عملیات تعقیب و گریز متوقف شد.
 
وی افزود: از این خودرو 100 بسته 10 کیلویی تریاک به وزن هزار کیلوگرم به همراه تعدادی مدارک کشف شد که با توجه به سرنخهای بدست آمده تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد.
 

 
کد مطلب 1077557

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