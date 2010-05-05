یک تن مواد مخدر در جنوب کرمان کشف شد

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی منوجان موفق به کشف یک تن مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان شدند.

وی افزود: این میزان مواد مخدر از بازرسی یک دستگاه خودرو توسط دسته رزمی شهرستان منوجان در محور منوجان - قلعه گنج به دست آمد.

سردار اسحاقی افزود: راننده این خودرو با مشاهده نیروی انتظامی اقدام به فرار کرد که در یک عملیات تعقیب و گریز متوقف شد.

وی افزود: از این خودرو 100 بسته 10 کیلویی تریاک به وزن هزار کیلوگرم به همراه تعدادی مدارک کشف شد که با توجه به سرنخهای بدست آمده تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد.



