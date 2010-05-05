اجازه اجرای طرح مسکن مهر در باغ هفت هکتاری داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، قاسم جعفری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی شهرستان اظهار داشت: این مجموعه باغ با دارا بودن فضای سبز و درختان بسیار کهن و قدیمی در سفر وزیر مسکن به شهرداری بهشهر واگذار شد.

وی افزود: در این بازدید وزیرمسکن، شهرک امام را در جوار دانشگاه علم و صنعت بهشهر برای ساخت و ساز مسکن مهر در نظر گرفته که زیرساختهای آن نیز به عهده شهرداری واگذار شده و در اسرع وقت این کارها انجام خواهد شد.

شهردار بهشهر همچنین در خصوص ساخت و ساز بافتهای فرسوده در بهشهر خاطر نشان کرد: محدودیتی در بافت فرسوده نداریم و در هر مکانی که محدوده شهر بهشهر از آسیابسر تا بهشت فاطمه قرار داشته باشد تسهیلات بانکی تعلق می گیرد.

جعفری وام بانکی بافت فرسوده را از 15 تا 30 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون 18 بافت فرسوده احیا شده و تا هشت سال دیگر هیچ بافت فرسوده ای در بهشهر نخواهیم داشت.

وی انباشت آبهای زیرزمینی در پایین دست شهر را از معضلات عدیده شهرعنوان کرد و گفت: با رایزنیهای انجام شده و حفر سه حلقه چاه و استفاده از چاه های خصوصی افراد این معضل به زودی برطرف خواهد شد.

حسین علی ملتی، نائب رئیس شورای شهر بهشهر نیز اظهار داشت: کارخانه کمپوست یکی از مهم ترین راهکارها در حل معضل زباله است که روزانه دو هزار و 500 تن زباله شهر بهشهر، نکا، گلوگاه، خلیل شهر و رستمکلا جمع آوری می شود.

سخنگوی شورای شهر بهشهر نیز گفت: با توافقات انجام شده با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، عباس آباد به شهرداری تحویل داده می شود.

بهنام برفامی افزود: توجه به مکان های تفریحی و گردشگری یکی از سیاستهای شورای شهر و شهرداری بهشهر است که در همین راستا متقاضی هستیم تا مدیریت عباس آباد به شهرداری واگذار شود.

وی اظهار داشت: با واگذاری مدیریت منطقه گردشگری عباس آباد در نظر داریم تا خدمات بهتر و شایسته تری به شهروندان و گردشگران ارائه کنیم .

برفامی افزود: بودجه سال جاری شش میلیارد و 900 میلیون تومان پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته است.