رشد آگاهی توده مردم جامعه را اصلاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری، در جمع گروهی از روزنامهنگاران و جوانان احزاب، گفتگو و آگاهی را اصلی مهم در پیشرفت حرکت های اصلاحی خواند و تاکید کرد: آینده شما جوانان، زنان و قاطبه مردم ایران و در نهایت انقلاب اسلامی با وجود گسترش دانش و ارتباطات و رسانههای گوناگون، بسیار روشنتر از زمانهای گذشته است.
وی افزایش سطح علم، سواد، تحصیل در میان مردم و بخصوص جوانان کشور بعد از انقلاب را چشمگیر خواند و گفت: امروز همه مردم در اقصی نقاط کشور آگاهتر، روشنتر و عالمتر شدهاند و شک نکنید رشد آگاهی تودههای مردم، جامعه را اصلاح میکند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکانات، منابع و سرمایه و آینده کشور را بسیار خوب و درخشان توصیف کرد و با اشاره به اینکه زمینه اصلی سعادت و رفاه، گسترش آگاهی بر اساس تعقل صحیح است، تصریح کرد: هر جامعهای اگر به این نقطه برسد سعادتش قطعی است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری مدیریت صحیح بر منابع و امکانات فراوان کشور را رکن اساسی رسیدن به پیشرفت و توسعه خواند و تاکید کرد: مدیریت ناصحیح امکانات و سرمایههای کشور، موجبات گسترش عقبماندگی در میان نسلهای آینده کشور را فراهم خواهد کرد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی نقش جوانان، زنان و دانشجویان را در توسعه آگاهی بخشی در جامعه مهم و تاثیرگذار خواند و تصریح کرد: نقد و نقادی در کشور در هیچ مقطعی نباید تعطیل شود و همه باید با امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همگانی را گسترش دهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یاس و ناامیدی را سم مهلک خواند و گفت: مطمئن باشید تلاشهای مخلصانه در راه آرمانهای بلند نظام و انقلاب بدون اجر نمانده و نتایج ثمربخشی در پی خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار جمعی از حاضرین به نمایندگی از روزنامهنگاران و جوانان احزاب ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی کشور خواستار حضور موثرتر و شفافتر آیتالله هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی کشور شدند.
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