عوامل رکود شرکتهای تعاونی گلستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر چهارشنبه در جمع شرکتهای تعاونی در گرگان افزود: اختلاف بین اعضاء، مسائل مالی و آموزش از مشکلات فراروی و موجب اختلاف بین شرکتهای تعاونی می شود.

وی اظهار داشت: تعاونی یک دولت کوچک است و یکی از ارکان تعاونیها، بازررسان هستند که به عنوان نماینده ویژه تعاون در شرکتهای تعاونی به شمار می آیند.

وی خاطرنشان کرد: تقاضا دارم که در بحث کمیسیون ماده 5 افرادی وارد بازرسی شوند که تواناییهای بالایی داشته باشند و از بازرسان می خواهم که دقت و توجه لازم نسبت به وظایف داشته بانشد.

حجت الاسلام شهواری دادیار ویژه روحانیت استان گلستان نیز گفت: تعاون به معنای همکاری است که مجموعه ای از افراد کنار هم جمع شدند و با اهداف غیر انتفاعی یا انتفاعی مجموعه ای را با نام تعاونی ایجاد می کنند.

وی اظهار داشت: اسلام در عین اینکه به مالکیت خصوصی پرداخته و مالکیت دولتی را محترم شمرده مالکیت تعاونی را هم بر شمرده است.



شهواری تاکید کرد: بازرسی یک امر جدی لازم و ضروری در هر امری و مربوط به بحث نظارت و یکی از ارکان ضروری در قانون برای هر شرکت بازرس است.

وی عنوان کرد: بازرسان باید همواره نظارت مستمر داشته باشند و رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و رسیدگی به آن از وظایف بازرس است.