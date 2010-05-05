  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

عوامل رکود شرکتهای تعاونی گلستان رفع شود

عوامل رکود شرکتهای تعاونی گلستان رفع شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان بر لزون شناسایی و رفع عوامل رکود تعاونیهای استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر چهارشنبه در جمع شرکتهای تعاونی در گرگان افزود: اختلاف بین اعضاء، مسائل مالی و آموزش از مشکلات فراروی و موجب اختلاف بین شرکتهای تعاونی می شود.

وی اظهار داشت: تعاونی یک دولت کوچک است و یکی از ارکان تعاونیها، بازررسان هستند که به عنوان نماینده ویژه تعاون در شرکتهای تعاونی به شمار می آیند.
 
وی خاطرنشان کرد: تقاضا دارم که در بحث کمیسیون ماده 5 افرادی وارد بازرسی شوند که تواناییهای بالایی داشته باشند و از بازرسان می خواهم که دقت و توجه لازم نسبت به وظایف داشته بانشد.
 
حجت الاسلام شهواری دادیار ویژه روحانیت استان گلستان نیز گفت: تعاون به معنای همکاری است که مجموعه ای از افراد کنار هم جمع شدند و با اهداف غیر انتفاعی یا انتفاعی مجموعه ای را با نام تعاونی ایجاد می کنند.
 
وی اظهار داشت: اسلام در عین اینکه به مالکیت خصوصی پرداخته و مالکیت دولتی را محترم شمرده مالکیت تعاونی را هم بر شمرده است.
 
شهواری تاکید کرد: بازرسی یک امر جدی لازم و ضروری در هر امری و مربوط به بحث نظارت و یکی از ارکان ضروری در قانون برای هر شرکت بازرس است.
 
وی عنوان کرد: بازرسان باید همواره نظارت مستمر داشته باشند و رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و رسیدگی به آن از وظایف بازرس است.
کد مطلب 1077596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها