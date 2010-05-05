به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای رسمی و پس از برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، به دو بازیکن تیم ذوب آهن تذکر داد.

از سوی AFC به محمدرضا خلعتبری به دلیل تاخیر در شروع مجدد بازی و فرشید طالبی به دلیل تکل بی پروا و خطرناک تذکر داده شد و از این دو بازیکن خواسته شد تا در آینده چنین اعمالی را تکرار نکنند. ضمن اینکه فرشید طالبی در دو بازی مقابل الاتحاد عربستان کارت زرد دریافت کرد و بازی مقابل مس کرمان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

از سوی دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از برگزاری دیدار مس کرمان و الهلال عربستان، در همین مرحله از مسابقات هم با ارسال نامه ای به 2 بازیکن باشگاه مس کرمان اصفهان تذکر داد.

از سوی AFC به میلاد شیخ فخرالدینی به دلیل تکل بی پروا و خطرناک و به ابوالقاسم دهنوی به دلیل هل دادن حریف تذکر داده شد و از این دو بازیکن خواسته شد تا در آینده چنین اعمالی را تکرار نکنند.

همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از برگزاری دیدار العین امارات و سپاهان اصفهان، شاهین خیری بازیکن تیم سپاهان به دلیل متوقف کردن آشکار حریف تذکر داد و از این بازیکن خواسته شد تا در آینده چنین اعمالی را تکرار نکند.