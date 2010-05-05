مایلی کهن و طالبی برترین های اخلاق هفته سی و دوم

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ضمن تکریم و گرامیداشت مقام شامخ معلم و تجلیل از خدمات ارزشمند معلمین در طول تاریخ، برترین های اخلاقی و رفتاری هفته سی و دوم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرد:



1- مربی برتر اخلاق : محمد مایلی کهن (باشگاه سایپا)

2- بازیکن برتر اخلاق: فرشید طالبی (باشگاه ذوب آهن)

3- بازی جوانمردانه : مسابقه تیم های ذوب آهن و مقاومت سپاسی (ضمن تشکر از تیم های ابومسلم خراسان و سپاهان اصفهان).

ستاد منشور اخلاقی و رفتاری در آخر از بازیکنان و مربیان تیم های لیگ حرفه ای فوتبال ایران خواست درمسابقات هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتربا تمام توان و در رقابتی جدی و جوانمردانه شرکت کنند.