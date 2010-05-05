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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

سازمان لیگ برتر اعلام کرد/

مایلی کهن و طالبی برترین های اخلاق هفته سی و دوم

مایلی کهن و طالبی برترین های اخلاق هفته سی و دوم

ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ برترین های هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ضمن تکریم و گرامیداشت مقام شامخ معلم و تجلیل از خدمات ارزشمند معلمین در طول تاریخ، برترین های اخلاقی و رفتاری هفته سی و دوم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرد:

1- مربی برتر اخلاق : محمد مایلی کهن (باشگاه سایپا)
2- بازیکن برتر اخلاق: فرشید طالبی (باشگاه ذوب آهن)
3- بازی جوانمردانه : مسابقه تیم های ذوب آهن و مقاومت سپاسی (ضمن تشکر از تیم های ابومسلم خراسان و سپاهان اصفهان).

ستاد منشور اخلاقی و رفتاری در آخر از بازیکنان و مربیان تیم های لیگ حرفه ای فوتبال ایران خواست درمسابقات هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتربا تمام توان و در رقابتی جدی و جوانمردانه شرکت کنند.

کد مطلب 1077607

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