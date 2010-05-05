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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۳۸

وزیر آموزش و پرورش:

آثار فرهنگیان برگزیده بسیجی مورد حمایت قرار می‌گیرد

آثار فرهنگیان برگزیده بسیجی مورد حمایت قرار می‌گیرد

آثار معلمان بسیجی برگزیده با تاکید وزیر آموزش و پرورش و مسئولین سازمان‌های بسیج مستضعفان و فرهنگیان مورد حمایت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی امروز چهارشنبه در جشنواره تجلیل از فرهنگیان برگزیده بسیجی با تاکید بر حمایت از آثار فرهنگیان بسیجی گفت: انتشارات منادی تربیت تنها حامی این آثار فاخر بوده است.

در ادامه این مراسم سردار نقدی رئیس سازمان بسیج کشور و سردار جوکار رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزان و فرهنگیان از ارائه تسهیلات و اختصاص یارانه برای چاپ و نشر آثار فرهنگیان بسیجی برگزیده خبر دادند.

مراسم تجلیل از فرهنگیان برگزیده بسیجی صبح امروز چهارشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بسیج مستضعفان و رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزان و فرهنگیان در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.
کد مطلب 1077618

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