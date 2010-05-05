بودجه دانشگاه پیام نور یک سی ام دانشگاه های دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، مرتضی آقایی عصر چهارشنبه در حاشیه همایش علمی منطقه‌ای ژنومیکس و پروتئومیکس در گناباد تصریح کرد: با توجه به نیاز جامعه و اهداف سیاسی و فرهنگی که در دنیا مطرح شده است، برای پژوهش و توسعه علم نیاز به ابزار و راهکارهای متفاوتی است که برگزاری این گونه همایش‌ها در نهادینه کردن علم نقش بسزایی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی تصریح کرد: با وجود بحث‌های مالی مربوط به امر پژوهش این امر باید در سطوح پایین علمی و آموزشی مختلف کشور نهادینه شود و به صورت اخلاق اجتماعی درآید.

آقایی در خصوص بحث تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور نیز اظهار داشت: تمرکز لازم را برای تحصیلات تکمیلی نداریم و طبق برنامه باید تمرکز لازم برای ایجاد تحصیلات تکمیلی وجود داشته باشد و این در حالی است که در خصوص جذب اساتید برنامه‌‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: انجام تحصیلات تکمیلی در شهرهای دور از مرکز به راحتی امکان‌پذیر نیست چون تمرکز اساتید کم است و باید حداکثر فاصله 100 کیلومتر باشد.

آقایی در مورد زیرساخت‌های لازم برای تحصیلات تکمیلی خاطر نشان کرد: تعدادی استادیار در خود مرکز یا مراکزی که 100 کیلومتر فاصله دارند باید حضور داشته باشند و برای این امر از مراکز همجوار می‌توان کمک گرفت.

وی اظهار داشت: در شهرستان گناباد اگر قرار باشد تحصیلات تکمیلی ایجاد شود باید به میزان کافی اساتید در این شهر متمرکز شوند و این در حالی است که اساتیدی که حضور دارند یک سوم میزان نیاز دانشگاه است.

وی در مورد آمار دانشگاه‌های پیام نور استان و دانشجویان آن اذعان داشت: در حال حاضر 55 هزار دانشجوی فعال در 28 واحد و مرکز دانشگاه‌های پیام نور استان مشغول به تحصیل‌اند.



آقایی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور بار چندانی بر روی دوش دولت ندارد و شعار آن آموزش برای همه، همه جا و همه وقت است.