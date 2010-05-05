"سند تحول بنیادین" قانون اساسی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در بیست و ششمین یادواره بزرگداشت مقام معلم که عصر روز چهارشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه آموزش و پرورش یعنی معلم گفت: می توان کلاس درس و کتاب نداشت حتی امکانات نیز وجود نداشته باشد اما نمی توان بدون معلم روزگار را سپری کرد.

وی ادامه داد: امروز دنیا به این جمع بندی رسیده است که محور تکنولوژی معلم است و اوست که می تواند جامعه را رو به پیشرفت و توسعه قرار دهد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش یک وزارتخانه تولیدی است اظهار داشت: سیاست، اقتصاد ، صنایع و ... نیاز به انسان دارد و هیچ نهادی موازی با آموزش و پرورش نیست و این وزارتخانه دارای جایگاه بی بدیلی است. بنابراین اگر می خواهیم انحرافات اجتماعی درجامعه نداشته باشیم به آموزش و پرورش باید توجه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در طول 5 ماه گذشته در سی جلسه بلندمدت و طولانی در شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب این سند داشته ایم که نسخه نهایی آن را صبح امروز تقدیم مقام معظم رهبری کردیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بررسی سند ملی آموزش و پرورش به زودی در شورای عالی آموزش و پرورش آغاز می شود و اگر این دو سند به خوبی اجرا شوند شاهد این هستیم که تمام معلمان و دانش آموزان مدرسه را دوست خواهند داشت و تمام امکانات آموزش و پرورش طبق این سند در اختیار مدارس قرار می گیرد.

حاجی بابایی با بیان اینکه سند ملی نقشه راه آموزش و پرورش است گفت: این سند تمام کتابهای درسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی با بیان اینکه تحول بنیادین تنها در کتاب و تغییر مقاطع آموزشی نیست گفت: تمام روشهای تدریس، کلاسهای ضمن خدمت، ارتقای علمی معلمان و ایجاد نشاط و شادی در مدارس موجب تحول در آموزش و پرورش می شود.

وزیر آموزش و پرورش به ساخت 100 سالن استخر شنا برای دانش آموزان و فرهنگیان در کل کشور اشاره کرد و گفت: تحول بنیادین یعنی دانش آموزان شنا یاد بگیرند و نگذاریم دانش آموزان دختر در 15 سالگی پوکی استخوان بگیرند یا معلمان دچار دیسک کمر شوند.

حاجی بابایی ادامه داد: ما 900 هزار معلم داریم و از این پس اجازه نمی دهیم که کسی یک سر سوزن غیر کارشناسی شده به آموزش و پرورش نگاه کند.

وی ادامه داد: ما دستور استخدام 20 هزار مربی ورزش را از رئیس جمهور گرفته ایم که اگر این امر محقق نشود ورزش از آموزش و پرورش رخت بر می کند.

وزیر آموزش و پرورش به موضوع استخدام 60 هزار معلم حق التدریس اشاره کرد و گفت: ما می توانیم این معلمان را در عرض 5 سال استخدام کنیم و برای ادای احترام به آنها امسال 26 هزار نفر از آنها را استخدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت معلمان ارتقا خواهد یافت گفت: می خواهم اتفاقی بیفتد که کارمندان بگویند خوش به حال معلمان.

افزود: من با عشق به شما معلمان خدمت می کنم و سرسوزنی به وزارتخانه و وزیر بودن افتخار نمی کنم.