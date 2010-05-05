به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین دوره رقابت‌های جام پیشکسوتان یادواره مرحوم شادروان یونس شکوری که در 5 رده سنی بالای 40 سال،‌ بالای 45 سال، بالای 50 سال، بالای 55 سال و بالای 60 سال و با حضور 63 برگزار می‌شود، بیشترین استقبال در رده سنی بالای 50 سال صورت گرفته است که 17 تیم در 3 گروه 4 تیمی و یک گروه 5 تیمی شرکت دارند.

تیم نمایندگان مجلس که امیدوار رضایی و دکتر پزشکیان نیز در آن عضویت دارند، برای دومین سال و در رده سنی بالای 50 سال در مسابقات شرکت کرده‌اند. همچنین در این دوره از مسابقات پرسپولیس در هیچکدام از رده‌های سنی پیشکسوتان حضور ندارد و غایب بزرگ جام محسوب می شود، به همین دلیل تعدادی از پیشکسوتان پرسپولیس در ترکیب تیم‌های استیل آذین حضور یافته اند.

طبق اعلام مسئولان تیم فوتبال استیل آذین، حضور حمید استیلی در رده بالای 40 سال قطعی شده که به همراه امیر مهریزی، ‌محمدرضا مهرانپور و امیر شمسایی از جمله نامداران تیم استیل آذین در رده به مصاف حریفان خود می روند. در رده سنی بالای 45 سال هم فرشاد پیوس،‌ سعید عزیزیان و سعید نعیم آبادی از جمله پرسپولیسی‌هایی هستند که در ترکیب استیل آذین به میدان می‌روند.

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین هم در این رده سنی همراه با تیم استیل آذین بازی خواهد کرد. مدیرعامل این تیم یعنی مصطفی آجورلو نیز در رده سنی بالای 50 سال به میدان می‌رود.

از سوی دیگر کمیته برگزاری مسابقات جام یونس شکوری شامل نفراتی مانند تیمسار نوآموز، محسن حاج نصراله، غلامحسین نوریان، نادر لطیفی، بیژن معتمدی و مهدی حاج محمد می‌شود. این نفرات بر نحوه برگزاری مسابقات نظارت کرده و تا روز فینال در بازی‌ها حضور خواهند داشت.

در کمیته اجرایی مسابقات جام یونس شکوری هم شامل نفراتی مانند هادی نراقی، نصراله رحیمی، عباس جاراللهی و رضا آذرمی هستند که آذرمی دبیر اجرایی این مسابقات است. مسابقات امسال با همکاری هیئت فوتبال استان تهران و کمک‌های حاج مهدی انوری دبیر هیات فوتبال تهران برگزار می‌شود و قضاوت‌های این دوره از مسابقات تحت پوشش کمیته داوران هیات فوتبال استان تهران خواهد بود که در این میان آقای رجبلو بر کار داوران نظارت خواهند کرد.

تیم‌های فوتبال استیل آذین و پیکان با شرکت در 4 رده سنی و استقلال،‌ سایپا و راه آهن با حضور در 3 رده سنی فعال‌ترین تیم‌ها هستند. نکته جالب توجه در مورد قرعه کشی این مسابقات همگروه شدن استقلال و سایپا در هر سه رده سنی است.

کمیته اجرایی و برگزاری مسابقات جام یونس شکوری با بررسی‌های خاصی که در مورد فصل برگزاری مسابقات انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که بازی‌ها را به خاطر شرایط اقلیمی در فصل بهار برگزار کنند. به این ترتیب شرایط جسمانی پیشکسوتان نیز در نظر گرفته شده است تا در شرایط جوی مساعدتری به میدان بروند.