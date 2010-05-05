معلولان و زنان سرپرست خانوار استان مرکزی صاحبخانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان مرکزی در اراک افزود: به منظور خانه دار کردن معلولان استان مرکزی شش میلیون تومان تسهیلات بلاعوض، سه میلیون تومان وام قرض الحسنه و 20 میلیون تومان تسهیبلات مسکن مهر با کارمزد چهار درصد در اختیار افراد واجد شرایط قرارخواهد گرفت که در این مرحله سه هزار معلول در حال ساخت واحدهای مسکن مهر خود هستند.

وی اضافه کرد: به منظور تامین مسکن زنان سرپرست خانوار نیز در استان مرکزی تمهیدات لازم صورت گرفته است و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای سه هزار نفر از زنان سرپرست خانوار مسکن مهر در حال احداث است.

شعبانی فرد ایجاد بانک اطلاعات آسیب‌ های اجتماعی زنان و نیز زنان آسیب دیده، ایجاد مرکز حمایتی مناسب برای زنان و دختران آسیب‌ دیده، برگزاری کلاس‌ های کارآفرینی، پی ‌گیری ایجاد قوانین حمایتی در خصوص زنان بد ‌سرپرست، توسعه تحقیقات و مطالعات در حوزه امور زنان و خانواده را جزء برنامه ‌های سند برنامه پنجم استان دانست.



استاندار مرکزی با اشاره به امکانات آموزشی و رفاهی برابر، برای دختران و پسران در استان اظهار کرد: یکی از مباحث مهم و در خور توجهی که در قانون ‌اساسی کشور توسط قانونگذار به آن ارج نهاده شده، آموزش رایگان برای تمام اقشار جامعه است که در تمام کشور این مهم جزء اولویت‌ ها و سرلوحه کاری افراد قرار گرفته است.

در این جلسه، اهداف این سند راهبردی بانوان استان، مبتنی بر ارتقاء نقش خانواده در هویت بخشی و تعمیق باورها، توانمند سازی زنان و افزایش نرخ مشارکت و اشتغال انان در امور جامعه با نگاه خانواده محور و بهبود شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و درمانی برای زنان آسیب دیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.