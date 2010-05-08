وزارت تعاون مسئولیت اشتغال راپذیرفت/ تکلیف دستگاهها دربسته سیاستی جدید

محمد عباسی در گفتگو با مهر، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، از این پس وزارت تعاون مسئول سازماندهی بیکاران و ارائه برنامه های اشتغالزایی و به عبارت دیگر متولی اشتغال کشور شناخته خواهد شد.

مسئولیت وزارت کار به تعاون منتقل شد

وزیر تعاون اظهار داشت: جلسات شورای عالی اشتغال کشور که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و با حضور وزارتخانه های مختلف و بخشهای اقتصادی دیگر، تشکیل می شود، تصمیم گیری کرد که برای روشن شدن و سازماندهی در امر مهم اشتغال، این موضوع که قبلا توسط وزارت کار پیگیری می شد از این پس بر عهده وزارت تعاون باشد.

مسئولیت اصلی اشتغال بر عهده وزارت تعاون است

عباسی با اعلام اینکه وزارت تعاون این مسئولیت را پذیرفته است، بیان داشت: این پذیرش به این معنی است که مسئولیت اصلی اشتغال از این پس برعهده وزارت تعاون خواهد بود و وزارت کار و سایر دستگاههای ذیربط نیز باید کمک کنند تا فرایند ایجاد اشتغال در کشور از تمام فرصتها استفاده کند.

ثبت نام از مرز 260 هزار نفر گذشت

وی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه شورایعالی اشتغال، کار ثبت نام از کارجویان از طریق سایت وزارت تعاون شروع شده است که در این فاصله حدود 260 هزار نفر نیز ثبت نام کرده اند. البته آنهایی که در گذشته به وزارت کار هم مراجعه کرده بودند از این پس در وزارت تعاون سازماندهی می شوند.

دیگر به وزارت کار برای کار نروید

وزیر تعاون از آغاز اقدامات اشتغالی توسط ادارات کل تعاون استانها نیز خبر داد و گفت: تعاونیها هم اکنون کارها را آغاز کرده اند. در هر حال ما منتظر بودیم این مسئله به عنوان مصوبه دولتی به ما ابلاغ شود تا اقدامات آغاز شود.

بسته اشتغالی می دهیم، تکلیف همه روشن می شود

عباسی همچنین در خصوص بسته اشتغالزایی وزارت تعاون که قرار است در اولین جلسه شورای عالی اشتغال ارائه شود، گفت: چون توسط شورایعالی اشتغال موضوع ساماندهی کارجویان کشور برعهده وزارت تعاون گذاشته شده است و همچنین به دلیل یکی شدن اقدامات و برنامه ها در مورد اشتغالزایی، بدیهی است وزارت تعاون و یا هر دستگاه دیگری که متولی این کار شناخته می شود باید برنامه خود را برای انجام این فرایند کلی در کشور به شورایعالی اشتغال ارائه کند.

وی افزود: به این دلیل بعد از سپردن این مسئولیت مهم به وزارت تعاون که باید با مشارکت همه دستگاهها همراه باشد، بسته سیاستی اشتغالزایی را در شورایعالی اشتغال برای گرفتن نظرات دستگاهها و وزارتخانه ها مطرح خواهیم کرد. از طریق این برنامه، تکلیف همه دستگاهها در ادامه راه جریان اشتغالزایی کشور روشن خواهد شد.

برنامه اشتغالی نقطه شروع و پایان دارد

به گفته وزیر تعاون، در شورای عالی اشتغال مسیر فرایند اشتغال روشن می شود که این فرایند از ابتدای ثبت نام تا پایان چه مراحلی دارد و هرکدام از دستگاهها چه وظایفی در آن خواهند داشت.

عباسی با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 2 میلیون نفر از مردم کشور در بخش تعاون و در گستره تعاونیها شاغل هستند، گفت: تعاونیهایی که در حال حاضر وجود دارند می توانند کار اشتغالزایی انجام دهند و در حقیقت این اقدام یک بخش مهم از کار آنها است ولی تعاونیهای جدید دیگری نیز برای توسعه اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

یارانه 1000 میلیارد تومانی

وی همچنین از اختصاص یکهزار میلیارد تومان اعتبارات یارانه ای در بودجه سالجاری برای حمایت از اشتغال، رونق فرصتهای شغلی و توانمندسازی بنگاهها خبر داد و گفت: البته اعتباراتی نیز توسط بانکهای کشور از جمله بانک توسعه تعاون در زمینه های سرمایه گذاری برای رونق اشتغال نیز اختصاص خواهد یافت.

وزیر تعاون میزان مشارکت کارجویان در اختصاص سرمایه های ایجاد شده برای فرصتهای سرمایه گذاری را در نحوه تخصیص این اعتبارات مهم توصیف کرد و بیان داشت: در واقع این اقدام بخشی از حمایتهای دولت برای ایجاد اشتغال و تولید و در راستای توانمندسازی بنگاههای اقتصادی خواهد بود.

عباسی اعتبارات تسهیلاتی بانکها را جدا از هزار میلیارد تومان دانست و گفت: در مرحله اول 200 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است چون باید بدانیم بستر این کار چگونه شروع خواهد شد.