مجلس ، قانون دريافت كمك هاي مردمي را بررسي مي كند

علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه نبايد نظام آموزشي كشور به بخش خصوصي واگذار شود ، افزود : بر اساس ماده 11 قانون تشكيل شوراهاي وزارت آموزش و پرورش مديران مدارس موظفند مدرسه تحت مديريت خود را بر اساس بودجه اعتبارات دولتي اختصاص يافته به مدرسه ، كمك هاي مردمي ، سهم اختصاص يافته از طريق شوراي آموزش و پرورش منطقه و وجوه حاصل از ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه در مدارس اداره كنند.

وي ادامه داد : بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي مدارس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نيز مدير مدرسه موظف است با استفاده از منابع مالي دولتي و بهره گيري از كمك هاي مردمي شرايط لازم را براي ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فراهم كند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اينكه به دليل كمي سرانه دانش آموزي و اعتبارات دولتي نمي توان قانون دريافت كمك هاي مردمي را حذف كرد ، گفت : در طرح دو فوريتي اصلاح قانون دريافت كمك هاي مردمي زمان دريافت كمك هاي مردمي به صورت داوطلبانه به زماني پس از زمان ثبت نام منتقل مي شود.

وي ادامه داد : در اصلاح قانون دريافت كمك هاي مردمي ضمن تاكيد بر داوطلبانه بودن اين نوع كمك ها مسووليت كامل دريافت اجباري كمك هاي مردمي به وزير آموزش و پرورش واگذار مي شود و وي بايد پاسخگوي دريافت اجباري كمك هاي مردمي از سوي مديران مدارس باشد.