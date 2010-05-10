گلستانی ها دلزده و خسته از شبکه سبز/ مردم از خلاء ها می گویند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تولید کم برنامه های طنز، تمرکز برنامه های تولیدی در مرکز استان و کم توجهی به سایر مناطق، عدم پوشش کامل و دریافت تصاویر در تمامی مناطق استان، پرداخت کم به فرهنگها و آئین های بومی و محلی موجب دوری مخاطب از این شبکه شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان صدا و سیمای گلستان سال گذشته بیش از هزار و 100 ساعت برنامه در شبکه سبز استان تولید و پخش شده است.

شونشینی، ورزش پنج، کنکاش، دریچه، درشهر، با شما و غیره از جمله برنامه هایی است که از شبکه سبز گلستان پخش می شود.

درحال حاضر بیش از 500 دستگاه فرستنده تلویزیونی و رادیویی در 138 ایستگاه در مناطق مختلف گلستان راه اندازی شده است و برای پوشش کامل و دریافت تصاویر در تمامی مناطق گلستان به 30 دستگاه فرستنده جدید نیاز است.



یک شهروند گرگانی با انتقاد از برنامه های صدا و سیمای استانی افزود: متاسفانه برنامه طنز تولیدی در این شبکه کم است و برنامه های شبکه خسته کننده شده است.

علیرضا جعفری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: باید از صاحبنظران و هنرمندان منطقه برای تولید برنامه های کیفی و طنز بیشتر استفاده شده است و این خلاء در برنامه های سیمای منطقه محسوس است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه های صدا و سیما باید بیشتر به آئین ها و فرهنگهای بومی پرداخته شود و اکنون میزان برنامه های تولیدی این بخش کم است.

یک روستایی ساکن منطقه ترکمن نیز از مسئولان شبکه استانی صدا و سیما خواست تا نصب به تولید بیشتر برنامه های ترکمنی اقدام کنند.

ایوب اتابای افزود: درحال حاضر سهم این قوم که بخش قابل توجهی از جمعیت استان را تشکیل می دهد از برنامه های استانی در منطقه کم است.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه هر روز به مدت پنج دقیقه ساعت 16 و 30 دقیقه اخبار ترکمنی پخش می شود که گزیده اخبار فارسی روز قبل است و به روز نیست.

این روستایی بیان داشت: همچنین با توجه به غنای فرهنگی و جاذبه های فرهنگ ترکمن باید ترتیبی اتخاذ شود که برنامه ها و اخبار ترکمن به زبان فارسی زیرنویس شود.

علی دنکوب که در دهنه منطقه محمد آباد علی آبادکتول ساکن است، از قطع مکرر برنامه های صدا و سیما انتقاد کرد و گفت: در هفته چند نوبت برنامه های صدا و سیما در منطقه دریافت نمی شود و باید برای رفع این مشکلات برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: همچنین تصاویر شبکه های مختلف سیما در این منطقه دریافت نمی شود و این مسئله نیز موجب نارضایتی اهالی منطقه شده است.

ساکنان مناطق شرقی گلستان در شهرهای مراوه تپه، مینودشت، کلاله نیز از عدم دریافت تصاویر شبکه های سراسری و استانی در این مناطق ابراز نارضایتی کردند و خواهان توجه ویژه مسئولان در این زمینه شدند.

احمد رسولی شهروند گنبدی است که با اشاره به اینکه این شهرستان قطب مهم والیبال کشور است، گفت: متاسفانه بیشتر مسابقات تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس که نماینده استان در لیگ برتر والیبال کشور است، به صورت مستقیم و زنده از شبکه استانی پخش نمی شود.

وی افزود: متاسفانه گویش ها و لباسهای محلی اقوام استان چندان جایگاهی در برنامه شبکه استانی ندارد و باید در این زمینه نیز مسئولان برنامه ریزی کنند.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان با تائید برخی ضعف و مشکلات گفت: بخشی از مشکل قطع برنامه ها ناشی از قطع برق است و باید شرک توزیع برق استان در این زمینه پاسخگو باشد.

محمدعلی احمدی افزود: همچنین با توجه به وجود بیش از 500 دستگاه فرستنده رادیویی و تلویزیونی و فرسودگی برخی تجهیزات از جمله مشکلات است.

وی عنوان کرد: تولید برنامه های ظنر در شبکه استانی نیز کم است که از تمامی هنرمندان و صاحبنظران در این حوزه تقاضای همکاری داریم تا تولیدات این بخش قابل توجه شود.

وی با اشاره به پخش نشدن مستقیم برخی برنامه ها و مسابقات ورزشی بیان داشت: باید زیرساختهای پوشش برنامه های ورزشی در استان تقویت شود و ایجاد فیبر نوری در ورزشگاه ها از جمله این زیرساختهاست.

احمدی افزود: در این زمینه سازمان تربیت بدنی تقبل کرد که در ورزشگاه، کریم آباد، امام خمینی (ره ) و سالن گنبد فیبر نوری ایجاد کند و تاکنون عملیاتی نشده است.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان بیان داشت: به رغم مهیا نبودن زیرساختها، سال گذشته 1.5 میلیارد ریال برای پخش مستقیم برنامه های ورزشی از سوی این سازمان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: بیشتر قطع تصاویر و برنامه های سیما در شرق گلستان است و برای پوشش کامل برنامه های سیما باید 30 ایستگاه جدید در استان راه اندازی شود.

به هر روی با توجه به نقش تلویزیون به عنوان عضو اصلی در بین خانواده های ایرانی، رفع مشکلات آن در منطقه گلستان امری ضرروی است.

کیفی شدن برنامه های تولیدی، توجه بیشتر به فرهنگها و آئین های بومی، توجه به گویش های محلی و توسعه پوشش و سطح نفوذ برنامه های صدا و سیما در گلستان نیاز ضروری است.