به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز درمقاله ای از رویکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برابر کشورهای منطقه و به ویژه سوریه به شدت انتقاد کرد.

"راکانی المجالی" نویسنده این مقاله در این مقاله با اشاره به اعلام کاخ سفید مبنی بر تمدید تحریمهای سوریه عنوان کرد: این اقدام دولت آمریکا دلیل واضحی است بر اینکه دولت اوباما نه تنها از ایجاد هرگونه تغییری در روش های تجاوزکارانه اش در برابر امت عربی و (اسلامی) عاجز است، بلکه عملا به جنگ پیشگیرانه و حمله به منطقه خاورمیانه متوسل شده و همچنین بر تجزیه خاورمیانه تاکید دارد که همه این اهداف و نیات خود بیانگر منش استعمارگرانه دولت کنونی آمریکا است که دقیقا جا پای جرج بوش پسر طی 8 ساله گذشته گذاشته است.

نکته مهمی که فرقی میان رئیسان جمهوری سابق و کنونی نمی گذارد، همین روش مبتنی بر جنگ و استفاده از زور و انتقام گیری هر دو است که منطقه خاورمیانه را در برگرفته است و همچنین باید گفت که سیاستهای کاخ سفید تنها در جهت منافع اسرائیل و خدمت به توطئه های صهیونیستی است.

به نوشته این روزنامه، تصمیم کاخ سفید برای تمدید تحریمهای سوریه و در عین حال ادعای آن به تمایل برای برقراری صلح در منطقه خاورمیانه به ویژه در زمینه تحرک در مسیر فلسطینی(مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی) هرگز به ویژه بعد از دروغ پراکنی کاخ سفید درباره موشکهای اسکاد قابل قبول نیست.

همه این حوادث و مسائل به خوبی نشان می دهد که باراک اوباما در قبال منطقه خاورمیانه فقط به شعارهای فریبنده ای که در جهت اجرای سیاستهای اسرائیل به کار می گیرد،بسنده می کند و با کشورهای منطقه تنها براساس شروط اسرائیلی تعامل دارد.