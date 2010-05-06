تماشاگران بزرگترین سرمایه تراکتورسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازدید بازرسان کمیته لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا ازباشگاه‌های لیگ برتر ایران، نمایندگان AFC صبح پنجشنبه امروز به سرپرستی "سوزوکی" رئیس لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا با سفر به شهر تبریز و حضور در محل باشگاه تراکتورسازی از بخش‌های مختلف این باشگاه بازدید کردند.

در این بازدید ناصرشفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با بیان اینکه این باشگاه یکی از قدیمی‌ترین و ریشه دارترین باشگاه‌های کشور است، هدفگذاری و برنامه‌های باشگاه تراکتورسازی در رسیدن به یک باشگاه حرفه‌ای را تشریح کرد.

وی هواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز را بزرگترین سرمایه این باشگاه عنوان کرد و یادآور شد: برنامه‌های اقتصادی ویژه‌ای برای استفاده از این پتانسیل عظیم و سازماندهی نزدیک به 500 هزار هوادار در مرحله اول در دست اجرا داریم .

دراین بازدید نمایندگان AFC با ابراز شگفتی از میزان استقبال هواداران تراکتورسازی از دیدارهای خانگی و بیرون از خانه این باشگاه، حضور چنین تماشاگران مشتاق و علاقمندی را بستر مناسبی برای شکل گیری یک باشگاه حرفه‌ای عنوان کردند.

در ادامه بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در دو گروه از ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز و بخش‌های مختلف اداری، مالی و بازاریابی این باشگاه بازدید کردند.

قرار است نمایندگان AFC عصر امروز دیدار تیم‌های تراکتورسازی و استقلال اهواز را از نزدیک تماشا کنند. آنها امشب به تهران بازمی گردند وصبح فردا برای بازدید از امکانات شاهین بوشهر عازم جنوب کشور خواهند شد.