تيم واليبال ناشنوايان كرج به مقام سوم كشور دست يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" دبيرهيات ورزشهاي ناشنوايان شهرستان كرج ضمن تاييد اين مطلب گفت: دراين دوره ازرقابتها كه درشهرستان اروميه برگزار شد، واليباليست هاي ناشنواي سراسركشوربا يكديگربه رقابت پرداختند كه درپايان تيم اعزامي كرج با حضورمهدي رحيمي - فرهاد همتيان - فرهاد آستين فشان - منصور شفيع پور- حسن حسن پوري - محمد دودانگه - ميثم نواختي مقدم - فردين عبدالله خواه و رضا ابراهيمي موفق به كسب مقام سوم شدند.

مرتضي مدني افزود: 9 واليباليست كرجي براي شركت در دومين مرحله اردوي آمادگي تيم واليبال كشور جهت شركت در بيستمين دوره مسابقات المپيك جهاني به تيم ملي دعوت شده اند.

كرج قهرمان مسابقات فول كونگ فو كشور شد

ششمين دوره مسابقات فول كونگ فو قهرماني كشوربا كسب عنوان قهرماني توسط تيم نونهالان كرج به پايان رسيد.

دراين دوره از رقابتها كه در سالن بدرشهرداري منطقه 18 تهران برگزار شد 215 كونگ فو كار درقالب 26 تيم ازسراسركشوردر رده سني نونهالان و نوجوانان با يكديگربه رقابت پرداختند كه درنهايت تيم نونهالان كرج برسكوي قهرماني ايستاد ، تيم شهر گلستان مكان دوم را به خود اختصاص داد و تيم شهرداري كمال شهردر جايگاه سوم ايستاد.

تيم فوتسال سپاه ناحيه كرج قهرمان شد

تيم فوتسال مقاومت سپاه ناحيه كرج به عنوان قهرماني مسابقات فوتسال بسيج استان تهران دست يافت.

دراين دوره ازرقابتها كه با شركت تيم هاي نواحي منطقه استان تهران دركرج برگزار شد؛ پس ازيك هفته تلاش مداوم ، تيم فوتسال مقاومت كرج به مربيگري داود عزيزي موفق به كسب سهميه حضوردرمسابقات قهرماني بسيج كشور شد.

محمد ومسعود فيروزگاه ، كاوه كاويان پور، محمد رحيمي ، بهمن عزيزي ، ياسر حسني ، سيد محمدعلوي ، محسن گلخاني ، ميثم آهنگر و ابراهيم تاجي اعضاي اين تيم هستند.