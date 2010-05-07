ساخت 3 ترمینال جدید صادراتی نفت و گاز در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زیرکچیان زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون تولید نفت ایران در منطقه خلیج فارس از طریق 9 مجتمع تاسیسات فرآورش نفت در 6 منطقه عملیاتی انجام می گیرد، گفت: در حال حاضر تعداد 17 میدان دریایی و تاسیسات فرآورش و بهره برداری نفت با ظرفیت روزانه یک میلیون و 240 هزار بشکه، بیش از 100 سکوی سرچاهی، 500 حلقه چاه تولید نفت، 50 حلقه چاه تزریق آب، 2 حلقه چاه تزریق گاز و بیش از سه هزار و 600 کیلومتر خطوط لوله زیردریائی در عمق تا 80 متری زیر دریا وجود دارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مجموعه یکپارچه ای برای استخراج، تولید و صادرات نفت خام در خلیج فارس ایجاد شده است، تصریح کرد: تاکنون امکان ذخیره سازی حدود 22 میلیون بشکه نفت خام در 32 مخزن فراهم شده است.

وی با اشاره به صدور مستقیم نفت خام تولیدی میادین خلیج فارس از طریق ترمینال های صادراتی اسکله شناور لاوان، اسکله ثابت لاوان، اسکله ثابت سیری و اسکله شناور بهرگان، اظهار داشت: هم اکنون برای ساخت ترمینال های صدور گاز مایع جزایر خارگ، سیری و ترمینال صادرات نفت قشم برنامه ریزی شده است.

زیرکچیان زاده با اشاره به اینکه در سال 88 در مجموع 275 فروند نفتکش در ترمینال های نفتی شرکت نفت فلات قاره پهلوگیری کرده اند، بیان کرد: در این مدت در مجموع بیش از 236 میلیون بشکه نفت خام از این ترمینالها صادر شده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه در سال گذشته در مجموع حدود 46 میلیون بشکه نفت به روش کشتی به کشتی صادر شده است، اظهار داشت: هم اکنون نفت خام تولیدی میادین سروش و نوروز نیز از طریق ترمینال صادراتی FSU به طور مستقیم صادر می شود.

وی میزان تحویل نفت خام به پالایشگاههای داخلی در سال 88 را بیش از 15 میلیون بشکه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نفت خام های تولید شده در منطقه عملیاتی لاوان با متوسط درجه 36 ای پی آی بهترین نفت خام صادراتی ایران است.