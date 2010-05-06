اقتدار سپاه و بسیج جرات تعرض دشمنان به کشور را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت‌الاسلام جعفر شجونی ظهر پنجشنبه در نشست حکمت مطهر در سالن امام علی(ع) اداره ارشاد اسلامی تاکستان گفت: برخی فکر می‌کنند این انقلاب به راحتی به دست آمده است اما باید بدانند که قبل از انقلاب و در دوران منحوس رژیم پهلوی شاهد زندان رفتن‌ها و شکنجه و کشت و کشتارهای زیادی بودیم و این انقلاب با خون دل و مبارزات سخت و طاقت فرسا به دست آمده است.



عضو ستاد مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: در زمان طاغوت کمونیست‌ها و مکاتب مادی نیز بر اساس آموزه‌های خود و به طرفداری از بلوک شرق مبارزه می‌کردند و به زندان هم می‌افتادند و حتی برخی از آنان اعدام شدند اما هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.

وی گفت: این مردم مذهبی و روحانیت بودند که با آموزه‌های دینی و مذهبی و به پیروی از امام حسین(ع) ‌در روز تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی(ع) با راهپیمایی گسترده خود پایه های نظام را لرزاندند و کیان رژیم پهلوی را برانداختند.

شجونی با اشاره به فتنه‌هایی که عده‌ای که با ادعای یک دروغ ثابت نشده مردم را به خیابان‌ها ریختند، یادآورشد: این افراد کسانی بودند که در داخل حاکمیت آشوبها را انجام می‌دادند و با دروغ و زیر سئوال بردن حاکمیت به دنبال منافع شخصی و حزبی خود بودند و در حالی که ملاقات آنان با مقام معظم رهبری به آسان‌ترین شکل ممکن صورت می گرفت با ارسال نامه سرگشاده و رسانه ای کردن اهداف خود بدنبال ایجاد شک و تردید در بین مردم بودند.

به گفته شجونی سران فتنه از مدت‌ها قبل در پی ایجاد فتنه در جامعه بودند و حتی در مجلس ششم 108 نفر از این افراد با به راه انداختن اعتصاب و هوچی گری، در پی فتنه ‌گری بودند که خدا کمک کرد و رسوا شدند.

عضو ستاد مرکزی جامعه روحانیت مبارز خاطر نشان کرد: شما در هیچ کجای دنیا سراغ ندارید که بعد از انتخابات عده ای را به راهپیمایی و اغتشاش تحریک کنند یا انتخابات را قبول نداشته باشند، بلکه اگر اعتراضی هم داشته باشند بر طبق مقررات و قانون، شکایت خود را به مراجع قانونی و حقوقی ارائه می کنند.

وی اظهار داشت: متاسفانه در حوادث پس از انتخابات از اغتشاشگران ایران به صورت علنی حمایت و حتی آنها را هدایت می‌کردند، در هر جای دنیا اگر این فتنه ‌گران و سران فتنه به این شکل عمل می‌کردند مطمئن باشید حداقل به 15 سال زندان محکوم می‌شدند و به خاطر برهم زدن امنیت عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه به سختی و شدت محاکمه می‌شدند.

شجونی در خصوص هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و هفته معلم هم مطالبی بیان کرد و گفت: سپاه و بسیج به واسطه ایمان و اعتقادات خود، از اقتدار خوبی در جهان برخوردار است و دشمن به واسطه همین اقتدار جرات تعرض به این مرز و بوم را ندارد.

وی با اشاره به سالروز شهادت استاد مطهری یادآور شد: استاد شهید مرتضی مطهری در طول زندگی ساده خود در تمام صحنه‌های مبارزه با طاغوت و انحرافات موجود پیشگام بود و توانست با تالیف کتب ارزشمند به نسل جوان نیز خدمات فرهنگی و علمی ماندگاری را ارائه کند.

در پایان این مراسم از مربیان و معلمان برتر بسیجی تقدیر شد.