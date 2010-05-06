اقتدار سپاه و بسیج جرات تعرض دشمنان به کشور را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجتالاسلام جعفر شجونی ظهر پنجشنبه در نشست حکمت مطهر در سالن امام علی(ع) اداره ارشاد اسلامی تاکستان گفت: برخی فکر میکنند این انقلاب به راحتی به دست آمده است اما باید بدانند که قبل از انقلاب و در دوران منحوس رژیم پهلوی شاهد زندان رفتنها و شکنجه و کشت و کشتارهای زیادی بودیم و این انقلاب با خون دل و مبارزات سخت و طاقت فرسا به دست آمده است.
عضو ستاد مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: در زمان طاغوت کمونیستها و مکاتب مادی نیز بر اساس آموزههای خود و به طرفداری از بلوک شرق مبارزه میکردند و به زندان هم میافتادند و حتی برخی از آنان اعدام شدند اما هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.
قزوین - خبرگزاری مهر: عضو ستاد مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: سپاه و بسیج نیروی الهی هستند و با وجود این نیروهای مقتدر و متعهد در کشور، دشمن جرات جسارت و تجاوز به این مرز و بوم را ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجتالاسلام جعفر شجونی ظهر پنجشنبه در نشست حکمت مطهر در سالن امام علی(ع) اداره ارشاد اسلامی تاکستان گفت: برخی فکر میکنند این انقلاب به راحتی به دست آمده است اما باید بدانند که قبل از انقلاب و در دوران منحوس رژیم پهلوی شاهد زندان رفتنها و شکنجه و کشت و کشتارهای زیادی بودیم و این انقلاب با خون دل و مبارزات سخت و طاقت فرسا به دست آمده است.
نظر شما