به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز پنجشنبه در اردوی تیم فوتبال راه آهن حضور یافت و با مسئولان، مربیان و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد.

با توجه به اینکه این روزها بحث انتقال تیم راه آهن شهرری به برخی شهرها نقل محافل ورزشی است، اهم صحبت‌های مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نیز حول این محور متمرکز شده بود.

صاحب محمدی در جمع بازیکنان راه آهن گفت: با پیروزی مقابل پیکان قزوین و بهبود شرایط تیم در جدول رده بندی اطمینان دارم در آینده تیم راه آهن نتایجی بهتر کسب خواهد کرد.

وی با ابراز تشکر از بازیکنان تیم فوتبال راه آهن افزود: از شما تشکر می کنم که به قول‌هایی که ما دادیم اطمینان کردید و زمینه موفقیت تیم در دیدارهای گذشته را فراهم آوردید. به اعتقاد من استحقاق تیم راه آهن بیش از این است و باید تلاش کنیم تا مجموعه موفقیت‌های بیشتری کسب کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران سه ویژگی را برای تیم‌های مطرح برشمرد و گفت: تیم‌های بزرگ سه ویژگی مهم دارند که شامل؛ پشتوانه سیاسی - مدیریتی، پشتوانه مالی و پشتوانه اجتماعی می شود و منظور از پشتوانه اجتماعی همان حمایت تماشاگران است.

وی در این خصوص افزود: ما برای افزایش پشتوانه سیاسی - مدیریتی و مالی باشگاه راه آهن اقداماتی را صورت داده‌ایم و ثمره این اقدامات این خواهد بود که دیگر به راحتی حق و حقوق تیم راه آهن تضیع نشود.

صاحب محمدی خاطر نشان کرد: از نظر شرایط مالی ما متوسط بودیم و سعی می کنیم در فصل آینده شرایطی بهتر از این داشته باشیم. برای فصل آتی سعی خواهیم کرد با تامین منابع مالی جدید باشگاه و تیم راه آهن را تقویت کنیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه از اقداماتی که برای تامین پشتوانه اجتماعی باشگاه راه آهن صورت گرفته است، یاد کرد و افزود: با انتقال باشگاه راه آهن به شهرری از حمایت مردم متعصب، مذهبی و باغیرت این شهرستان برخوردار خواهیم شد.

وی در خصوص شایعه انتقال تیم راه آهن به شهرستان‌های مختلف نیز گفت: در وهله اول از آقای انصاری فرد تشکر می کنم که در این رابطه واقعیت‌ها را در برنامه‌های تلویزیونی مطرح کردند. ایشان به درستی از اقدامات استانداری استان تهران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان تربیت بدنی برای آماده سازی ورزشگاه شهرری یاد کردند که امیدوارم با پیگیری‌های لازم موانع انتقال تیم راه آهن به شهرری برطرف شود.

صاحب محمدی یادآور شد: طی دو سه سال گذشته به مردم شهرری وعده داده شده است که تیم راه آهن متعلق به شهر آنهاست. امیدوارم موانع این انتقال هرچه زودتر برداشته شود و ما با حمایت‌های استانداری استان تهران، سازمان تربیت بدنی و پیگیری‌های خود تعهدمان را به مردم شهرری عملی کنیم.

وی تاکید کرد: من بعد از دیدار راه آهن - پیکان رسما به خبرنگاران رسانه‌های گروهی و مطبوعات اعلام کردم تیم راه آهن به هیچ شهری نمی رود به غیر از شهرری، امروز هم در جمع شما (بازیکنان راه آهن) این مورد را تکرار می کنم که راه آهن به غیر از شهرری به هیچ شهری انتقال پیدا نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جمعیت دو میلیون نفری شهرری و استعدادهای بکری که در این شهر حضور دارند، افزود: یکی از برنامه‌های ما این است که ضمن انتقال تیم فوتبال راه آهن به شهرری، شرایط را به گونه‌ای فراهم آوریم که تیم‌های پایه‌ای باشگاه و برخی رشته‌های ورزشی دیگر نیز فعالیت خود را در شهرستان ری دنبال کنند تا از توان و پتانسیل این شهر بهره لازم نصیب باشگاه راه آهن شود.

وی این انتقال را به سود باشگاه راه آهن و شهرستان ری خواند و گفت: برای فصل آینده برنامه ریزی جامعی خواهیم داشت و امیدواریم با همت شما (بازیکنان)، کادر فنی و مدیریتی باشگاه فصل آینده راه آهن یکی از تیم‌های بالای جدولی باشد.

صاحب محمدی در خاتمه با ابراز تشکر از بازیکنان راه آهن تصریح کرد: از توجه شما به اخلاقیات تشکر می کنم. همین که با شما تماس گرفته می شود تا در بازی رسمی لیگ برتر کم کاری کنید و شما بلافاصله کادر فنی و مدیریت باشگاه را در جریان می گذارید، برای ما خیلی ارزش دارد و از دید من شما قهرمان هستید.