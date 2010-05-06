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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

استاندار تهران:

سرمایه گذاری فرهنگی در استان تهران ضعیف است

استان تهران - خبرگزاری مهر: دکتر مرتضی تمدن اظهار داشت: سرمایه گذاری فرهنگی در استان تهران ضعیف است و باید به این امر توجه ویژه ای شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، استاندار تهران عصر امروز در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان ورامین که به مناسبت هفته شوراها در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار شد، افزود: وضع فرهنگی استان تهران نیازبه تقویت دارد، چرا که کمبود سرمایه گذاری فرهنگی و ضعف در امور فرهنگی، این استان را رنج می دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت بنا را بر کارفرهنگی گذاشته است، خاطرنشان کرد: همه می گویند خطر در کمین است و ضعف فرهنگی وجود دارد، ولی این ضعف باید به سرعت بر طرف شود.

استاندار تهران افزود: اعتبار خوبی برای امور فرهنگی استان تهران درنظر گرفته شده است که درشهرستانها توزیع می شود.

استفاده از ظرفیت شوراها در امور فرهنگی

وی تأکید کرد: باید در امور فرهنگی از جایگاه شوراها بهره برداری شده و از ظرفیت آنها در این امور استفاده شود.

تمدن افزود: شوراهای فرهنگ عمومی و تمام دستگاههای فرهنگی استان تهران نیز باید از ظرفیت های شهرستان ها استفاده کنند.

استاندار تهران بیان کرد: مسائلی مانند حجاب و عفاف باید در استان تهران جدی گرفته شود و این امر می تواند با همیاری و همفکری شوراهای اسلامی شهر و روستا عملی شود.

کد مطلب 1078005

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