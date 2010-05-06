سفر رئیس قوه قضاییه به همدان پایان یافت‌

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ‌آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در پایان اولین سفر دو روزه خود به همدان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این سفر سفر پر خیر و پر برکتی بود که در آن جلسات متعدد و پیشنهاداتی ارائه شد که همگی آنها بررسی شده و امیدوایم بتوانیم به نتایج مطلوبی در این راستا دست یابیم.

لاریجانی افزود: در سفر به همدان مسئولان قضایی همراه با مسئولان استانی به شهرستان‌های همدان سفر کردند که در جلساتی مباحث مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است: آیت الله صادق آملی لاریجانی روز گذشته در نخستین سفر استانی خود به همراه مسئولان عالی قضایی وارد همدان شد و در سفر دو روزه خود به همدان ابتدا در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و با قرائت فاتحه و با اهدای گل به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و شهدای 8 سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.

دیدار با اساتید دانشگاه و منتخبین استان، دیدار با علما، روحانیون، ائمه جماعات، دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی و شرکت در جلسه شورای اداری استان همدان، برنامه‌های نخستین روز سفر رئیس قوه قضائیه به همدان بود.

آملی لاریجانی در روز دوم سفر استانی به همدان با خانواده معظم شهدا، ایثارگران ، اصناف و اقشار مختلف استان همدان دیدار کرد.

هیئت‌های عالی قضایی به دستور رئیس قوه قضائیه و به منظور بررسی وضعیت قضایی استان همدان نیزبه شهرستان ها اعزام شدند.