مدیران قبل از پذیرش مسئولیت لباس خدمت برتن کنند

به گزارش خبرنگار مهر از قم آیت الله علوی گرگانی عصر پنج‌شنبه در جمع رئیس و اعضای شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: به مسئولان کشور پیشنهاد می‌کنم برای هرشخصی که برای هر اموری کاندید و با رأی مردم انتخاب می‌شود کلاس‌های آموزشی گذاشته شود تا نسبت به وظایفی که گردن او نهاده شده آگاه شود و قبل از شروع مسئولیت لباس خدمت برتن کنند.



وی در ادامه گفت: ولایت یکی از اصول مهم اسلام است تا جایی که بانوی گرامی اسلام، فاطمه زهرا‌(س) برای حفظ ولایت جان پاک خود را فدا می‌کند و ما نیز باید به تبعیت از فاطمه زهرا‌(س) زیر پرچم ولایت حرکت کنیم.



استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به آیات و روایات بیان داشت: مسئولین همواره باید بدانند مسئولیت امانتی است که بر دوش آنان نهاده شده است و در مدت زمانی که این امانت برگردن آنان نهاده شده باید به مردم خدمت کنند و خدمت را عبادت بدانند.



این مرجع تقلید افزود: مدیران و مسئولان نباید با سرزنش‌هایی که برخی افراد انجام می‌دهند از انجام کار خود باز بمانند بلکه با همتی مظاعف نسبت به کار خود اهتمام داشته باشند.



وی با اشاره به روایتی از امام محمد باقر(ع) افزود: مسئولان باید نسبت به اعما ل خود واقف باشند و سعی کنند مرتکب خطایی نشوند زیرا که خداوند با هیچ بشری رابطه خویشاوندی ندارد و از خطای هیچ شخصی با هر مقام و منصبی چشم پوشی نمی‌کند و کلیه اعمال را ریز به ریز از نظر می‌گذراند و به صورت عادلانه رسیدگی می‌کند.



آیت الله علوی گرگانی در پایان تصریح کرد: هیچ گاه نباید افرادی را با لباس خاص به عنوان افراد پاک و منزه از خطا مد نظر قرارداد، زیرا که هیچ کس معصوم نیست و آنچه باید ملاک قرار داد قلبی است که نسبت به تزکیه آمادگی دارد و موعظه هنگامی مفید واقع می‌شود که در زندگی افراد کاربردی شود.