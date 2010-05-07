  1. استانها
  2. قم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۱۳

مجاهدی:

معرفی فرهنگ شیعی نیازمند ایجاد دبیرخانه دائمی است

معرفی فرهنگ شیعی نیازمند ایجاد دبیرخانه دائمی است

قم – خبرگزاری مهر: دبیر کنگره ملی شعر فاطمی بر ایجاد دبیرخانه دائمی شعر ولایی در قم جهت معرفی فرهنگ غنی شیعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی مجاهدی در مراسم افتتاحیه کنگره ملی شعر فاطمی که عصر پنجشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: قم جایگاه ویژه‌ای دارد و برای اینکه بتوانیم فرهنگ شیعی را بهتر معرفی کنیم باید دبیرخانه دائمی شعر ولایی در قم ایجاد شود.

وی تصریح کرد: حوزه‌های علمیه منشأ برکات فراوانی بوده و هست و باید با استفاده از محضر بزرگان حوزه، بیش از پیش به ترویج شعر آئینی بپردازیم.
 
وی با اشاره به برخی ظرفیت‌های فکری و اندیشه‌ای در قم اظهار داشت: گرچه قم به خاطر سبقه روحانی بودنش از سابقه فرهنگی تاریخی زیادی برخوردار است اما امیدواریم با حمایت بیشتر مسئولان کشور از شاعران و مداحان آئینی، شاهد ترویج عمیق فرهنگ والای اهل بیت عصمت و طهارت باشیم.لازم به ذکر است این کنگره از روز پنجشنبه به مدت دو روز در قم برگزار می‌شود.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: در سال گذشته این کنگره به صورت استانی و با دعوت از برخی شاعران و مداحان آئینی کشور در قم برگزار شد اما با توجه به هماهنگی‌هایی که صورت گرفته، امسال این کنگره به صورت ملی برگزار می‌شود.
 
محمدحسین استادآقا گفت: در سال گذشته این برنامه به منظور تجلیل از تلاشگران و مداحان و شاعران آئینی برگزار شد و امیدورایم کنگره امسال در سال‌های آینده با گستردگی بیشتری برگزار شود تا این گونه برنامه‌ها در جامعه ترویج شود.
 
 
کد مطلب 1078022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها