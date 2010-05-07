معرفی فرهنگ شیعی نیازمند ایجاد دبیرخانه دائمی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی مجاهدی در مراسم افتتاحیه کنگره ملی شعر فاطمی که عصر پنجشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: قم جایگاه ویژه‌ای دارد و برای اینکه بتوانیم فرهنگ شیعی را بهتر معرفی کنیم باید دبیرخانه دائمی شعر ولایی در قم ایجاد شود.

وی تصریح کرد: حوزه‌های علمیه منشأ برکات فراوانی بوده و هست و باید با استفاده از محضر بزرگان حوزه، بیش از پیش به ترویج شعر آئینی بپردازیم.

وی با اشاره به برخی ظرفیت‌های فکری و اندیشه‌ای در قم اظهار داشت: گرچه قم به خاطر سبقه روحانی بودنش از سابقه فرهنگی تاریخی زیادی برخوردار است اما امیدواریم با حمایت بیشتر مسئولان کشور از شاعران و مداحان آئینی، شاهد ترویج عمیق فرهنگ والای اهل بیت عصمت و طهارت باشیم.لازم به ذکر است این کنگره از روز پنجشنبه به مدت دو روز در قم برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: در سال گذشته این کنگره به صورت استانی و با دعوت از برخی شاعران و مداحان آئینی کشور در قم برگزار شد اما با توجه به هماهنگی‌هایی که صورت گرفته، امسال این کنگره به صورت ملی برگزار می‌شود.

محمدحسین استادآقا گفت: در سال گذشته این برنامه به منظور تجلیل از تلاشگران و مداحان و شاعران آئینی برگزار شد و امیدورایم کنگره امسال در سال‌های آینده با گستردگی بیشتری برگزار شود تا این گونه برنامه‌ها در جامعه ترویج شود.



