از تهدید العراقیه و اطمینان بخشی ائتلاف حکیم تا چراغ سبز التوافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، جبهه التوافق بزرگترین گروه سیاسی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق آمادگی خود را برای مشارکت در دولتی که ائتلاف ملی عراق و دولت قانون با توجه به تشکیل ائتلاف مشترک و فراکسیون اکثریت در پارلمان جدید عراق تشکیل خواهند داد، اعلام کرد.

همزمان با اعلام تشکیل ائتلاف بزرگ میان دولت قانون به ریاست نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم، صالح المطلک از سران فهرست العراقیه ایاد علاوی به ترکیه سفر کرده است.



جبهه التوافق در انتخابات پارلمانی اخیر، شش کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد.



این در حالی است که رسانه های عراق از آغاز مذاکرات فشرده میان ائتلاف ملی عراق و دولت قانون برای تشکیل دولت جدید عراق خبر داده اند.



تکذیب و تایید نشست حکیم و علاوی در منزل عبدالمهدی



برگزاری نشست فوری میان فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی و ائتلاف ملی عراق در منزل عادل عبدالمهدی معاون رئیس جموری عراق و یکی از رهبران ائتلاف ملی برای تشکیل دولت جدید بر ابهامات موجود در صحنه سیاسی عراق افزوده است.



با وجودی که علی الادیب از اعضای شاخص ائتلاف دولت قانون برگزاری هر گونه نشست میان رهبران دولت قانون، ائتلاف ملی و العراقیه را تکذیب کرده است، موفق الربیعی از رهبران برجسته ائتلاف ملی عراق و مشاور امنیت ملی سابق با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت : این نشست فوری شامگاه پنجشنبه در منزل عادل عبدالمهدی با حضور برخی از رهبران ائتلاف ملی و العراقیه برگزار شد.



الربیعی، روند تشکیل دولت عراق را از مسائل مورد بحث در این نشست می داند و بر سازنده و مثبت بودن آن تاکید می کند.



در این نشست ما اعلام کردیم که ائتلاف ملی در ائتلاف با دولت قانون، به معنای این نیست که ائتلاف بر ضد العراقیه است.



مذاکرات سیاسی بسیار خوب و سازنده و دیدگاهها به هم نزدیک بود، این نشست بسیار مفیدی بود.



مسئله پیوستن العراقیه به تشکیل دولت جدید عراق گفت : تشکیل دولت مشارکت ملی بدون شرکت العراقیه امکان ندارد.



امیدواریم دولت مشارکت ملی را با شرکت چهار فراکسیون شامل ائتلاف ملی، دولت قانون، العراقیه و ائتلاف کردستان تشکیل دهیم.



در منزل عادل عبدالمهدی، سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی و موفق العربیعی از اعضای شاخص این گروه در کنار ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه به همراه طارق الهاشمی و رافع العیساوی از اعضای مطرح این گروه درباره تشکیل دولت جدید حضور داشتند.



موفق الربیعی به مهر می گوید : مذاکرات شب گذشته بسیار مثبت و سازنده بود و ما در این نشست بر ضرورت مشارکت همه گروهها از جمله فهرست العراقیه در دولت مشارکت ملی تاکید کردیم و گفتیم ائتلاف جدید بر ضد العراقیه نیست.

از سوی دیگر عادل عبدالمهدی در حالی با برگزاری این نشست امیدوار به حضور العراقیه در دولت جدید شده است که این فهرست در تازه ترین موضعگیریهای خود تهدید کرده است .

از سوی دیگر عادل عبدالمهدی در حالی با برگزاری این نشست امیدوار به حضور العراقیه در دولت جدید شده است که این فهرست در تازه ترین موضعگیریهای خود تهدید کرده است .

به گفته منابع عراقی ، نشست مهم منزل عبدالمهدی با توجه به خبرهایی که به نزدیک بودن اعلام ائتلاف میان دولت قانون و العراقیه از یک سو و دولت قانون و وحدت عراق از سوی دیگر اشاره می کند، برگزار شده است این در حالی است که برخی سیاستمداران از شکننده بودن ائتلافی خبر می دهند که سه شنبه 14 اردیبهشت میان ائتلاف ملی و دولت قانون اعلام شده بود.



برخی طرفهای دو ائتلاف مهم شیعه به دشواریهایی اشاره می کنند که تداوم ائتلاف آنها را تهدید می کند به ویژه اینکه گره اساسی میان آنها که در شخصیت نخست وزیر نمایان است، همچنان بدون حل مانده است، نکته ای که بهاءالاعرجی از اعضای شاخص جریان صدر به صراحت گفته بود برگ برنده نوری المالکی نامزد ائتلاف دولت قانون برای نخست وزیری دولت آینده مدتهای مدیدی است که نزد جریان صدر سوخته شده است.



الاعرجی گفته است ائتلاف اعلام شده میان دولت قانون و ائتلاف ملی، ائتلاف نهایی نیست، زیرا موانع گذشته همچنان وجود دارد.



از سوی دیگر علی الادیب از شخصیتهای مطرح ائتلاف دولت قانون گفت است کمیته هایی که ماموریت گفتگو با دیگر گروهها را از سوی ائتلاف جدید(دولت قانون و ائتلاف ملی) برای تشکیل دولت برعهده خواهند داشت، هنوز تشکیل نشده اند.



اگر ائتلاف اعلام شده میان دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، مستحکم و با دوام باشد، برای تشکیل فراکسیون اکثریت تنها به 4 کرسی دیگر نیاز دارند که با چراغ سبز جبهه التوافق سنی که 6 کرسی به دست آورده است، مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما مسئله اصلی ادامه تهدیدهای فهرست العراقیه است که همچنان تشکیل دولت جدید را حق خود می داند، آن هم به خاطر کسب فقط دو کرسی بیشتر از ائتلاف دولت قانون مالکی که 89 کرسی کسب کرده است.



البته اگر نتایج بازشماری دستی آرا در استان بغداد اعلام شود، گفته می شود ائتلاف مالکی به دو یا سه کرسی که به سبب تقلب از دست داده بود، دست پیدا خواهد کرد و به این ترتیب بهانه از فهرست العراقیه که کسب دو کرسی بیشتر از ائتلاف دولت قانون را حق خود برای تشکیل دولت جدید می داند، گرفته خواهد شد.



ائتلاف جدید ( ائتلاف مالکی 89 کرسی و ائتلاف حکیم 70 کرسی) حداقل به چهار کرسی دیگر نیاز دارد تا بر اساس معادله نصف به علاوه یک(163) کرسی که قانون اساسی عراق بر آن تصریح می کند، بتواند دولت جدید را تشکیل دهد.



حساب باز کردن العراقیه بر اهرم فشار خارجی



به نظر می رسد با وجود هشدارهای مقامهای عراقی مبنی بر خطر کسانی که از طریق سفر به کشورهای عربی تلاش می کنند بحران سیاسی عراق را به یک مشکل بین المللی و عربی تبدیل کنند، فهرست العراقیه همچنان بر رویکرد خود برای کشاندن موضوع داخلی تشکیل دولت به خارج از عراق و دخالت خارجی در آن اصرار دارد.



فهرست العراقیه تهدید کرده است اگر به آنچه "حق قانونی اش در تشکیل دولت جدید عراق" نامیده، اعتراف نشود، به تلاشهایش برای عملی کردن گزینه بین المللی کردن مسئله ادامه خواهد داد.



ظافر العانی از اعضای مطرح این فهرست که به سبب آنکه مشمول قانون پاکسازی بعثی ها شده بود، از شرکت در انتخابات اخیر محروم شده بود، ادعا کرده است ائتلاف جدید میان دولت قانون و ائتلاف ملی بر ضد فهرست العراقیه است تا حق قانونیاش درتشکیل دولت را از آن سلب کند که العراقیه هرگز اجازه چنین کاری را نخواهد داد و با تمام توان در برابر آن خواهد ایستاد.



العانی با طرح اتهامات بی اساس بر ضد جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد العراقیه با چنگ زدن به گزینه بین المللی کردن مسئله عراق تلاش می کند اولا حق خود را ثابت کند و ثانیا از دخالت خارجی در روند سیاسی جلوگیری کند.



ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه پیشتر از ائتلاف جدید خواسته بود به آنچه حق فهرست وی در تشکیل دولت جدید خوانده، احترام بگذارد.



علاوی تهدید کرده است هرگز اجازه نمی دهد ائتلاف جدید دولت را تشکیل دهد، زیرا آن را حق ائتلاف خود می داند.



به هر حال هر چند امید می رفت با اعلام ائتلاف جدید میان دولت قانون و ائتلاف ملی و همچنین موافقت گروه سیاسی مهم وابسته به اقلیت اهل سنت یعنی "جبهه التوافق" برای پیوستن به این ائتلاف، بحران سیاسی موجود هر چه سریعتر پایان یافته و دولت و پارلمان جدید شکل بگیرند، ولی تهدیدهای ایاد علاوی و اعضای فهرست وی که به نظر می رسد با تکیه بر حمایتهای عربی و فرامنطقه ای تشدید شده است، دورنمای تشکیل دولت جدید را نه تنها در هاله ای از ابهام قرار داده است که حتی موجودیت روند سیاسی و دموکراتیک عراق را به سبب تلاشهای هدفمند عربی و فرامنطقه ای برای بین المللی کردن بحران عراق و سوء استفاده از قرار گرفتن عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای موجه نشان دادن دخالتهای بین المللی در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.