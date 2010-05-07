مازندران در بخش سرمایه گذاری از استانهای دیگر عقب است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، احمدعلی مقیمی صبح جمعه در نشست مدیران حوزه صنعت و معدن، تعاون، شهرک‌ های صنعتی و برخی روسای بانک‌های مازندران در بهشهر ظهار داشت: با وجود چهار وزیر مازندرانی و امکانات خوب در مازندران همیشه باید از رئیس جمهور اعبتار بخواهیم در حالی که منابع موجود را نمی‌شناسیم.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر با سرمایه‌خواهان و نه سرمایه‌گذاران روبه‌رو هستیم و در حالت کلی نسبت به استان‌هایی مانند گلستان و لرستان 100 درصد عقب هستیم.

مقیمی با انتقاد از فضای شهرک صنعتی بهشهر خاطر نشان کرد: این فضا باید زیبا و دارای خدمات عمومی باشد، سر درب و فضای سبز هم فراموش نشود.

وی بیان داشت: سرمایه‌گذارانی که از بانک تسهیلات گرفته اند باید در اسرع وقت تسویه حساب نمایند چرا که این پول برای ملت است باید در موقع خود به بانک برگردد تا سیستم بانکی به افراد دیگر هم تسهیلات بدهد.

ابراهیم گوهر‌دهی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازنردان نیز بیان داشت: تاکنون 6.5 میلیارد تومان برای تجهیز شهرک صنعتی بهشهر هزینه شد و باید چهار میلیارد دیگر هزینه کنیم تا تجهیزات کامل شود.

مرتضی هاشم ‌پور، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیزدر این در جلسه از اخذ مجوز برای 205 واحدهای صنعتی با سرمایه‌گذاری 751 میلیارد تومان و اشتغالزایی هشت هزار و 208 نفر در بهشهر خبر داد.

وی گفت: واحدهای تولیدی مهم شهرستان با سرمایه‌گذاری 43 میلیارد و 593 میلیون تومان و اشتغال 918 نفر ثبت شده‌اند که در زمان مناسب و مقرر اقدام به کار و اشتغال خواهند کرد..