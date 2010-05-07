چهارمین همایش پیاده روی برگزار شد/ مجدآرا: آینده ورزش همگانی روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور علی مجدآرا سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد، اقشار مختلف مردم دماوند ، رودهن و شهرها و روستاهای تابع حضور داشتند و مسافت طولانی را پیاده طی کردند و در پایان نیز در مراسم اهدا جوایز شرکت کردند.

در مراسم پایانی چهارمین همایش پیاده روی فدراسیون ورزشهای همگانی، حاجی پور بخشدار ، معتمدنیا فرماندار ، همتی شهرداری ، شکری رئیس شورای شهر ، سام همتی رئیس هیئت همگانی و حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه شهرستان رودهن حضور داشتند و جوایز شرکت کنندگان را اهدا کردند.

در این مراسم از سوی علی مجدآرا سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی 10 دستگاه دوچرخه و 10 دستگاه میز فوتبالدستی به شرکت کنندگان اهدا شد. ضمن اینکه از سوی مسئولان سیاسی و ورزشی رودهن نیز دو دستگاه خودرو سواری به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

علی مجدآرا در مراسم پایانی این همایش طی سخنانی با بیان اینکه آینده ورزش همگانی را روشن می بیند گفت: در سال همت و کار مضاعف اتفاقات خوبی پیرامون ورزش همگانی صورت گرفته و با تشکیل کمیته همگانی در تمامی فدراسیون های ورزشی امیدواریم این روند روند سریع تری به خود بگیرد.

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی ادامه داد: امیدواریم با تلاش و همت همه مسئولان و دستگاههای مختلف بتوانیم در آینده ورزش همگانی را به صورت یک عادت روزانه در بین آحاد مردم کشور تبدیل کنیم.

از ابتدای سالجاری تاکنون سه همایش بزرگ پیاده روی شامل؛ همایش پیاده روی خوزستان در تاریخ 27 فروردین ماه، استان سمنان در تاریخ 3 اردیبهشت ماه و استان همدان در تاریخ 10 اردیبهشت ماه برگزار شده است.