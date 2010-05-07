اللهیاری در گفتگو با مهر: امیدوارم ناشران تا روز آخر نمایشگاه کتاب به قوانین عمل کنند

محمد اللهیاری فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه فعالیت این کمیته در نمایشگاه امسال گفت: کمیته ارزشیابی هم در بخش داخلی هم خارجی و بر اساس ضوابطی که وجود دارد به وظایف خود عمل میکند و تلاش میکنیم ضمن تعاملی که با ناشرین محترم در بخش داخلی و خارجی خواهیم داشت کارمان را هم به صورت دقیق انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا در روز نخست نمایشگاه تخلفی به این کمیته گزارش شده است یا خیر؟" بدون ذکر موردی مشخص، افزود: مواردی را که لازم باشد تذکر خواهیم داد.
مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اضافه کرد: آنچه که هم در بخش داخلی و هم بینالملل به به محتوای کتابهای عرضه شده برمیگردد، قبل از نمایشگاه به ناشران محترم ابلاغ شده و انشاءالله تا روز آخر نمایشگاه هم ناشرین مثل همیشه به قوانین عمل کنند.
اللهیاری اضافه کرد: امیدوارم ما هم به جهت حضور مردم و بازدیدی که آنها از نمایشگاه به عمل میآورند و کتابهای مناسبی که تهیه میکنند بتوانیم به شکل مناسب در خدمت آنها باشیم.
وی درباره ابلاغ ضوابط جدیدی به غرفهداران با توجه به فضای موجود گفت: وضعیت نمایشگاه مثل همیشه خوب است و در حال برپایی یک جشن باشکوه فرهنگی بزرگ هستیم. ما در کمیته بر اساس ضوابط گذشته عمل خواهیم کرد.
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