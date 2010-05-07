به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید رضا حسین آبادی که به همراه وزیر کشور به کشور آذربایجان سفر کرده بود با ژنرال اصلان اف رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور پیرامون قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مذاکره کرد.



در این دیدار سردار حسین آبادی گزارش جامعی از وضعیت کشت تریاک در افغانستان و تولید هروئین فشرده (کراک) در این کشور و نداشتن عزم جدی کشورهای آمریکا و انگلیس در افغانستان در زمینه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر ارائه کرد.



وی شهادت سه هزار و 700 نفر از ماموران نیروی انتظامی کشورمان و کشف سالانه بیش از 700 تن مواد مخدر در کشور را نشانه اراده جدی جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با این پدیده خانمانسوز دانست.



سردار حسین آبادی تصریح کرد: ایران به عنوان خط مقدم مبارزه جهانی علیه مواد مخدر است و در این راه بیشترین آسیب ها را از کشت و تولید مواد مخدر و هرئین مخرب کراک دیده است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان در ادامه اقدامات گسترده ایران در جلوگیری از ورود و همچنین انسداد مرزها در شرق کشور و برخورد با عوامل اصلی قاچاق را یادآور شد و گفت: کشورهای منطقه و همسایه در این زمینه باید اقدامات خود را توسعه دهند.



وی افزود: در این دیدار مقرر شد ماموران مواد مخدر آذربایجان نیز مانند سایر کشورهای همسایه با پلیس ایران به صورت روزانه تماس داشته و تبادل اطلاعات برای انهدام باندهای مواد مخدر داشته باشند.



ژنرال اصلان اف هم در این دیدار با تقدیر از ایران در مبارزه با مواد مخدر و ادای احترام به شهدای ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر گزارش از اقدامات این کشور ارائه کرد و گفت: آذربایجان پس از فروپاشی شوروی سابق با توجه به موقعیت این کشور بیشتر در معرض ترانزیت مواد مخدر از آسیای میانه و ایران قرار گرفته است.



وی از تصویب قانون جدید مواد مخدر و اعتیاد از سال 1995و تشکیل کمیسیون مبارزه مواد مخدر و اعتیاد به ریاست نخست این کشور خبر داد گفت: قوانین این کشور با شرایط و مقتضیات روز به صورت سالیانه تغییر می کند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان اضافه کرد: سالانه بین دو هزار و 500 تا سه هزار جرم مرتبط با مواد مخدر در این کشور اتفاق می افتد به نحوی که در سال گذشته هزار نفر به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده اند.



سردار حمیدرضا حسین آبادی در پایان این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایرن را برای آموزش پلیس آذربایچان اعلام کرد.