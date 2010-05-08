افزایش آمار ایدز از طریق رفتارهای جنسی پرخطر

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای گزارشهای فصلی اداره ایدز وزارت بهداشت در مورد میزان شیوع و ابتلا به ویروس ایدز در کشور نشان می دهد تا ابتدای فروردین 1389 تعداد 20 هزار و 975 نفر مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند.

آخرین آمار وزارت بهداشت که به صورت رسمی اعلام شد و مربوط به سه ماهه دوم سال 1388 است تعداد مبتلایان را 20 هزار و 130 نفر گزارش کرده بود که 845 مورد افزایش نشان می دهد. به عبارت دیگر، روزانه 4.6 مورد جدید از ابتلا به HIV/AIDS در کشور ثبت شده است.

دکتر عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود "بیماری ایدز با الگوهای رفتاری در ارتباط است به طوری که روش انتقال این بیماری از طریق سرنگ مشترک به سمت انتقال ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی کشیده شده است و این موضوع می تواند نگران کننده باشد."

بنابر گزارشهای وزارت بهداشت، علل ابتلا به HIV/AIDS تا ابتدای فروردین 89 نشان می دهد سهم اعتیاد تزریقی 5/70 درصد، برقراری روابط جنسی 9/17 درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک 7/1 درصد بوده است. در حالی که این میزان تا پایان نیمه اول سال 88 نشان می دهد اعتیاد تزریقی 6/76 درصد، رابطه جنسی 3/13 درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک 8/0 درصد بوده است.

بررسی تطبیقی این آمارها حکایت از رشد حدود پنج درصدی علل ابتلا از طریق روابط جنسی پرخطر دارد که می تواند نگران کننده باشد.

البته کارشناسان حوزه سلامت معتقدند موارد ابتلا از طریق روابط جنسی پرخطر به درستی و دقیق گزارش و ثبت نمی شود چون در این صورت میزان ابتلا به ایدز از این طریق بیشتر از اعداد و ارقامی است که اعلام می شود.

دکتر مینو محرز، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور با اشاره به تغییر الگوی ابتلا به ایدز در دنیا و ایران به خبرنگار مهر گفت: موارد جدید حاکی از ابتلا به ویروس اچ آی وی از طریق تماس جنسی محافظت نشده است. ما باید قبول کنیم که در تعداد معدودی از افراد جامعه رفتار پرخطر وجود دارد که می تواند عامل انتقال و شیوع این بیماری باشد.

وی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی و آموزش به مخاطبان برای پیشگیری از انتقال ایدز از طریق تماس جنسی افزود: وقتی سن ازدواج بالا می رود و از آمار طلاق هم رو به افزایش است به تبع تماس جنسی محافظت نشده نیز افزایش یافته و در نتیجه شیوع موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق این شکل از تماسهای جنسی شدت می یابد.

عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز ضمن هشدار نسبت به اینکه در حال حاضر شایعترین راه انتقال ایدز از طریق تماس جنسی است گفت: بررسیها نشان می دهد که می بایست 83 تا 120 هزار فرد مبتلا به اچ آی وی در کشور داشته باشیم که فقط 20 هزار مورد آنها را کشف کرده ایم.

از سوی دیگر، دکتر عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت نیز هشدار داده که آغاز موج سوم این بیماری در کشور می تواند از طریق تماس جنسی محافظت نشده باشد.

براساس آمار وزارت بهداشت، تا پایان سال گذشته در مجموع 20 هزار و 975 نفر مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده‌اند که 6/92 درصد آنان را مردان و 4/7 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین تا کنون دوهزار و 307 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و سه هزار و 624 نفر از افراد مبتلا فوت کرده‌اند.

آمار فوت شدگان مبتلا به ایدز تا نیمه اول سال گذشته سه هزار و 409 مورد بوده که 215 مورد افزایش در مدت 6 ماه نشان می دهد. یعنی روزانه بیش از 1.19 مورد مرگ و میر مبتلایان به ایدز در کشور اتفاق می افتد.

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گزارش: حبیب احسنی پور