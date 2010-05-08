رئیس دانشگاه پیام نور به مهر خبر داد: اسامی اولیه موسسات مجاز برگزاری دوره های فراگیر / نحوه تعیین شهریه

حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: اعلام فهرست نهایی این موسسات بر عهده دفتر آموزشهای آزاد، غیرانتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و وظیفه ما نیز نظارت بر این موسسات است تا تخلفی در نحوه برگزاری دوره ها نداشته باشند.

رئیس دانشگاه پیام نور تأکید کرد: موسساتی که طبق فهرست تأیید شده از سوی دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم معرفی می شوند کار خود را بر اساس ضوابط تعیین شده برای این موسسات طبق روال گذشته آغاز خواهند کرد.

زیاری با تأکید بر اینکه میزان سقف شهریه موسسات مجاز به برگزاری دوره های فراگیر پیام نور باید به نفع مردم باشد خاطرنشان کرد: مبلغ شهریه موسسات آزاد را دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم تعیین می کند که متعاقبا این سقف میزان شهریه از سوی این دفتر اعلام می شود.

فهرست اولیه موسسات آموزش عالی آزاد مجاز دوره های آمادگی فراگیر پیام نور

به گزارش مهر، فهرست اولیه موسسات آموزش عالی آزاد که در اولویت اول سال 1389 جهت اخذ مجوز برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور قرار گرفته اند اعلام شد.

بنا براعلام دفتر آموزشهای آزاد، غیر انتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم روسای موسسات آموزش عالی آزاد که اسامی آنها در گروههای الف، ب، ج، معرفی شده است روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه 25 و 26 و 28 اردیبهشت ماه جهت تکمیل فرم تعهدنامه و اخذ مجوز به دفتر آموزشهای آزاد مراجعه کنند.

همچنین روسای موسسات آموزش عالی آزاد که اسامی آنها در گروه (د) اعلام شده است در روزهای چهارشنبه 29 اردیبهشت و شنبه اول خردادماه به دفتر آموزشهای آزاد برای تکمیل فرمهای مربوطه مراجعه کنند.

بنا بر اعلام دفتر آموزشهای آزاد، غیر انتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم فهرست ذیل فهرست اولیه بوده و متقاضیان می توانند بعد از اعلام فهرست نهایی برای ثبت نام در دوره های فراگیر به موسسات معرفی شده مراجعه کنند.

گروه " الف"

آزاد نهاوند در تهران

مدیریت و فناوری امیرکبیر در تهران

گسترش مدیریت تهران در تهران

سروش دانایی در تهران

مهرپویان در تهران

دانشیار در تهران

موسسات آموزش عالی دانشمند در مشهد

آسیا در مشهد

دانش پژوهان در اصفهان

گروه "ب"

بهار در تهران

فرهنگ متین در تهران

شایگان در تهران

جهان علم و پژوهش در مشهد



گروه "ج"

اندیشه ورزان فناوری علوم در تهران

فرهنگ و اندیشه ایرانیان در تهران

کاوشگران در تهران

ماهان در تهران

مدرسان شریف در تهران

فن آوران در تهران

حکیم در تهران

پورسینا در تهران

دانش گستر در شیراز

مدیریت و فناوری در شیراز

نوید پارس جنوب در شیراز

فن آموز در شیراز

بزرگمهر دانا در شیراز

نیایش در شیراز

فناور در کرمانشاه

نوبنیاد در کرمان

گام اندیشه در مشهد

امین در مشهد

برهان در اصفهان

گروه "د"

علم گستر در تهران

نوآوران عصر دانش در تهران

هادی در تهران

دانشسار در تهران

عصر دین و دانش در تهران

خردمند در تهران

تدبیر در تهران

فن پرداز در تهران

جهاندیده در تهران

ابن یمین در تهران

بامداد دانش در تهران

اکسین در تهران

عدل در تهران

علوم نوین پارسیان در تهران

و حکمت علوی در تهران

فاخر در شیراز

ماد در شیراز

فا ضل در شیراز

خوارزمی در مشهد

صدر در اصفهان

مهرگان در تبریز

بنا براعلام دفتر آموزشهای آزاد، غیر انتفاعی و غیر دولتی این وزارتخانه، فهرست نهایی موسسات متعاقبا پس از امضای تعهدنامه از طرف موسسات اعلام خواهد شد.