وجود کسری 170 میلیون متر مکعبی گاز / بررسی افزایش جرایم گازی در دولت

جواد اوجی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز طبیعی دنیا، چهارمین تولید کننده و سومین مصرف کننده بزرگ گازطبیعی دنیا به شمار می رود، گفت: برای اولین بار زمستان سال گذشته میزان مصرف گاز کشور به 520 تا 530 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت که این میزان مصرف گاز طبیعی با هیچ شاخص جمعیتی و اقتصادی مطابقت ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف گاز در بخشهای مختلف را ارزان بودن قیمت این حامل انرژی عنوان کرد و یادآور شد: قیمت پایین موجب افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در کشور شده که در نهایت این افزایش تقاضا منجر به اسراف 30 درصدی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به مصرف غیر بهینه و خارج از الگوهای تعیین شده در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع، تصریح کرد: پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف گاز در بخشهای مختلف در مجموع 25 تا 30 درصد کاهش یابد.

بررسی طرح افزایش جرایم گازی در دولت



به گزارش مهر، معاون وزیر نفت در ادامه در خصوص طرح افزایش جرایم مشترکان گاز طبیعی در کشور با بیان اینکه تاکنون پیشنهادهایی برای افزایش جرایم به دولت ارائه شده است، تبیین کرد: در حال حاضر این پیشنهادها در دولت در حال بررسی بوده که در صورت تصویب جرایم مشترکان پر مصرف گاز در کشور افزایش خواهد یافت.



اوجی پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حتی در صورت عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها جرایم گازی پابرجا می ماند، گفته بود: در حال حاضر کارگروه هایی در سطح وزارت نفت تشکیل شده تا نحوه میزان افزایش جرایم مشترکان گاز را بررسی کند.

وجود کسری 170 میلیون متر مکعبی گاز



وی در ادامه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر میزان کسری گاز طبیعی برای زمستان سالجاری، بیان داشت: بر اساس برآوردهای انجام گرفته پیش بینی می کنیم بدون اعمال محدودیت در گازرسانی به نیروگاهها و صنایع زمستان امسال با کسری روزانه حدود 170 میلیون متر مکعبی گاز طبیعی روبرو باشیم.



مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در پایان، خاطر نشان کرد: از این رو بخشی از این کسری گاز با تحویل سوخت مایع به صنایع و نیروگاهها جبران خواهد شد.