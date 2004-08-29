اسرائيل و ويتنام موافقتنامه بازرگاني امضاء كردند

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از خبر گزاري "آژانس يهود" اسراييل و ويتنام كه 11 سال پيش روابط سياسي خود را آغاز كردند ، براي گسترش همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني نيز امضاء نمودند.

گزارشها حاكي است اين دو كشور در سال گذشته 40 ميليون دلار معاملات تجاي داشته اند.

اسرائيل در سالهاي اخير اقدام به گسترش روابط خود در حوزه نظامي و بويژه اقتصادي با كشورهاي آسياي جنوب شرقي نموده است و رشد سريع اقتصادي اين منطقه را بستري مهم براي همكاريهاي اقتصادي خود قلمداد مي كند.

لازم به ذكر است عليرغم اينكه اسرائيل با هند و چين نيز همكاريهاي وسيع نظامي دارد و به عنوان سكوي فروش تسليحات آمريكائي است ، فروش آن به اين دو كشوراز طرف دولت آمريكا محدود شده است.

ازجمله اين همكاري ها مي توان به فروش سيستمهاي فالكن براي نصب بر روي هواپيماهاي جنگي هند اشاره كرد كه با مخالفت آمريكا روبروشده است .



همچنين موافقتنامه تسليحاتي اين رژيم با چين نيز يك بار تحت فشار آمريكا لغو شد.