به گزارش خبرنگار مهر، در پی سرقت کابل مخابراتی از دو مرکز مخابرات تهران در مناطق هفت و هشت مخابراتی که مربوط به محدوده کوی نصر و میدان سپاه می شود ارتباط حدود 9 هزار مشترک حدود دو روز است که قطع شده است.

مسئولان شرکت مخابرات استان تهران بازگشت به وضعیت عادی و رفع این قطعی را حداکثر ظرف 72 ساعت اعلام کرده اند و گفته شده که سارقان نیز دستگیر شده و به مراجع قانونی تحویل داده شده اند.

در این میان چرایی و چگونگی این سرقتهای همزمان و نیز احقاق حقوق مشترکان که بیش از 48 ساعت از برقراری ارتباط محرومند مورد بررسی قرار گرفته است.

کابل هایی با 4 تن وزن

محمد چوپانی کارشناس مخابرات در پاسخ به چگونگی امکان سرقت کابلهای مخابراتی که زیر بار رفته اند به مهر می گوید: هر یک متر کابل کانالی 2400 ، حدود هشت کیلوگرم وزن دارد که با توجه به آنکه یک تخته کابل حدود 250 متر و قطر کابل نیز حدود 10 سانتیمتراست این کابل وزنی حدود 4 تن خواهد داشت که به راحتی و با دست قابل سرقت نیست.

وی با بیان اینکه سرقت کابلهای مراکز مخابراتی شامل دو تخته کابل 250 متری در اندازه 2400 زوج و 1800 زوج تنها با چرثقیل امکان پذیر است می گوید: جدا کردن کابل ها از حوضچه مرکزی به دو روش ممکن است. اول آنکه با دستگاهی به نام وینچ که با قدرت کامل این کابلها را جدا کند و دوم آنکه سارقان به دلیل حجم زیاد این کابلها با خرد کردن سیم ها آن را بردارند که بریدن هر کابل نیز حدود دو ساعت زمان نیاز دارد.

چوپانی معتقد است که مس به کار رفته در کابلهای مخابراتی ارزشمند است و تنها دلیلی که می تواند باعث سرقت شود همین مسئله است.

این پیمانکار مراکز مخابراتی با بیان اینکه از طریق چرتقیل نیز این کابلها قابل حرکت است اما نیازمند قرقره ای به ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود می افزاید: معمولا سرقت از کابلهای زیربار نرفته مخابراتی انجام می گیرد اما سرقت کابلهای زیربار رفته کمتر سابقه دارد.

این کارشناس با بیان اینکه بسیاری از مراکز مخابرات درب حوضچه های کابل مرکزی را جوش می دهند تا به راحتی امکان سرقت از آن وجود نداشته باشد به مهر می گوید: هزینه هر کابل 2400 زوج حدود 25 میلیون تومان است که این مبلغ جدای از عملیات مفصل بندی خواهد بود و در این بین متضرران اصلی پیمانکاران مخابرات هستند که طبق قراردادی که با این شرکت دارند موظفند هرگونه خسارت کابلی را جبران کنند.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد مخابرات با پیمانکاران مراکز نگهداری و بهینه سازی مخابراتی غیر قابل پیش بینی است و برای این قبیل اتفاقات راهکاری دیده نشده است اضافه می کند: در این قرارداد پیمانکار موظف است در صورت خرابی و یا سرقت کابل ظرف 72 ساعت نسبت به تعویض کابل و بازسازی مرکز اقدام کند که در غیر این صورت به ازای هر یک ساعت تاخیر، جریمه ای معادل قیمت نگهداری شبکه باید جریمه بپردازند.

مشترکان خبردار می شوند

مشترکان تلفن اولین کسانی هستند که از قطعی کابلهای مخابراتی با خبر می شوند و پس از تماس با مرکز مخابرات منطقه خود آنان را از مشکل به وجود آمده ای مانند سرقت آگاه می کنند.

این را اکبر کریمی مدیر مرکز منطقه هفت تلفن شهری به مهر می گوید و می افزاید: روشی دیگری برای اعلام قطعی کابل وجود ندارد و اولین اطلاعات از طریق مردم به دست می آید.

وی به تشریح سرقت پیش آمده در مرکز مخابرات منطقه ولیعصر تهران می پردازد و می گوید: ماموران گشت نیروی انتظامی چهارشنبه شب از حرکات مشکوک وانت باری با دو سرنشین در حوالی منطقه مخابراتی ولیعصر (میدان سپاه) مطلع شدند که با حضور در محل متوجه اقدام به سرقت کابلهای مخابراتی توسط چهار نفر در این مرکز شدند که با درگیری انجام شده میان ماموران و سارقان که حتی منجر به تیراندازی و گاز اشک آور نیز شد سارقان دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه کابلهای بریده شده توسط این سارقان از سوی ماموران نیروی انتظامی ضبط شده است ادامه داد: از آنجایی که امکان سرقت کل کابل مرکزی برای سارقان بدون داشتن جرثقیل ممکن نیست سارقان اقدام به قطع و بریدن تنها چندین متر کابل می کنند.

کریمی ادامه داد: هر متر کابل حدود 10 کیلوگرم مس دارد و این مقدار مس ارزش زیادی ندارد اما باعث قطع ارتباط حدود 4 هزار مشترک و ضرر بسیاری به مردم، مخابرات و پیمانکاران شده است.

کابل های مخابراتی بیمه اند

کریمی در مورد ضرر متوجه پیمانکاران مخابرات که ملزم هستند در صورت قطعی و خرابی پیش آمده ظرف 72 ساعت نسبت به تعویض کابل اقدام کنند می گوید: پیش بینی این مشکلات در قرارداد فی مابین مخابرات با پیمانکاران دیده شده است. به همین دلیل پیمانکاران موظف به بیمه کردن کابلهای خود هستند و تنها در صورتی این قرارداد با پیمانکاران منعقد می شود که کابلها را بیمه کنند.

کریمی با بیان اینکه بخشی از خسارت پیمانکار متضرر شده در این حادثه را بیمه می پردازند خاطرنشان می کند: کابلهای مخابراتی همه بیمه هستند و اگرچه پیمانکار در این میان متضرر شده اما بخشی از ضرر وی برگردانده می شود.

جزئیات سرقت کابل در قانون دیده نشده است

شرکت مخابرات استان تهران سرویس ارزش افزوده ای به مشترکان ارائه می دهد که طبق آن مشترک می تواند تماس های ورودی خود را به خط دیگری انتقال دهد تا درصورت جابجایی و یا قطع خط مورد نظر، ارتباط مشترک به کلی قطع نشود.

اما در پی قطع ارتباط بیش از 9 هزار مشترک تهرانی برخی افراد که از تلفن خود برای امور تجاری استفاده می کرده اند با مراجعه به این مراکز مخابراتی خواستار استفاده از سرویس "کال ترانسفر" شده اند که این مراکز مخابراتی برای فعال سازی این سرویس هزینه ای دریافت کرده اند.

کریمی در مورد اینکه با توجه به بروز قطعی و اختلال در شبکه تلفن ثابت که ناشی از سرقت کابل بوده و مشترکان از این بابت مقصر نیستند چرا باید هزینه فعال سازی انتقال خط به خط دیگری را بپردازند به مهر می گوید: هزینه این سرویس ارزش افزوده که باید با مراجعه مردم به مرکز و پر کردن فرم اشتراک فعال شود، حدود یک ابونمان تلفن ثابت است که مبلغ زیادی نیست و مربوط به زمان سرقت نبوده و سرویسی همیشگی است.

وی در پاسخ پاسخ به این سئوال که هر چند مبلغ آبونمان این ارزش افزوده ناچیز است اما چرا مردم باید آن را بپردازند در حالی که مقصر آنها نیستند به مهر می گوید: قانون آنقدر دقیق نبوده که برای تمام اتفاقات اینچنینی تبصره تعیین کند. به همین دلیل ما ملزم هستیم حتی در این شرایط نیز از مشترک مبلغ فعال سازی این سرویس را دریافت کنیم اما باید توجه داشت که موضوع سرقت بیش از آنچه به مشترکان برای قطع ارتباط ضرر می زند به شرکت مخابرات و پیمانکاران این شبکه هم ضرر می زند. اینکه بیش از پنج هزار مشترک از مدار مخابرات خارج شوند حداقل روزی سه میلیون تومان کسر درآمد برای مخابرات به همراه دارد.

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گزارش: معصومه بخشی پور