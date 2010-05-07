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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

دفتر گل خبر داد:

اسد در راه ترکیه / رایزنی با عبدالله گل در استانبول

اسد در راه ترکیه / رایزنی با عبدالله گل در استانبول

رئیس جمهوری سوریه طی روزهای آینده برای دیدار با عبدالله گل و دیگر مقامهای ترکیه راهی این کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز اعلام کرد بشار اسد اواخر هفته برای رایزنی درباره اوضاع منطقه ای و روابط دوجانبه از ترکیه دیدار می کند.

بشار اسد در این سفر دو روزه با عبدالله گل همتای ترکیه ای خود در استانبول درباره روابط دوجانبه رایزنی می کند و دو طرف در این دیدار به تبادل دیدگاهها درباره تحولات منطقه ای می پردازند.
 
سوریه و ترکیه طی سالهای اخیر تا حد زیادی روابط خود را گسترش داده اند به طوری که خشم رژیم اسرائیل را برانگیخته است، روابط آنکارا و تل آویو بیش از یک سال است که با تیرگی همراه شده است.
کد مطلب 1078341

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