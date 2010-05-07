به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از بیست و پنجمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری آذربایجان به مسافت 145 کیلومتر در مسیر شهرهای جلفا به کلیبر برگزار شد که در پایان قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 4 ساعت و 7 دقیقه و 16 ثانیه قهرمان شد.

امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با زمان 4 ساعت و 7 دقیقه و 40 ثانیه در جای دوم ایستاد. آندری میزاروف رکابزن قزاقستانی تیم پتروشیمی تبریز با زمان 4 ساعت و 8 دقیقه و 12 ثانیه مکان سوم را به خود اختصاص داد.

در این مرحله از تور 68 رکابزن در قالب 9 تیم خارجی و 6 تیم داخلی حضور داشتند. به دین ترتیب تا پایان مرحله پنجم تور آذربایجان قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز به مانند مراحل گذشته پیراهن طلایی را برتن دارد. امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد پیراهن سلطان کوهستان را برتن می‌کند. حسین ناطقی دیگر رکابزن دانشگاه آزاد با 20 امتیاز صاحب پیراهن امتیازی است.

در رده‌بندی مجموع تیمی هم تیم پتروشیمی تبریز صدرنشین است. ششمین و آخرین مرحله تور آذربایجان فردا شنبه به مسافت 164 کیلومتر برگزار خواهد شد.