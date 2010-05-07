تغییر در مصر قطعا با اراده مردم ایجاد می شود/سرنوشتمان را خود می سازیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، هنوز ساعاتی از سخنان تهدید آمیز رئیس جمهوری مصر نگذشته است که محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی که اکنون ریاست "مجمع ملی تغییر" را برای تغییر اوضاع مصر برعهده گرفته است، خطاب به مبارک گفت : " تغییر بدون شک از طریق اراده قدرتمند مردمی در مصر ایجاد خواهد شد"



البرادعی در پیام کوتاهی که از طریق سایت تویتر در واکنش به پیام مبارک ارسال کرد، اظهار داشت : تغییر قطعا در مصر ایجاد خواهد شد، اما زمان آن به اراده قاطع مردمی بستگی دارد که در جمع آوری امضاها نمایان است، سرنوشت ما در دستان ما است.



اشاره البرادعی به بیانیه مجمع ملی تغییر تحت عنوان " با هم تغییر را ایجاد می کنیم" است که تعداد امضاهای جمع آوری شده در داخل به 50 هزار مورد رسیده است.



به گفته عبدالرحمن یوسف هماهنگ کننده برنامه مردمی مستقل برای حمایت از البرادعی، واکنش سریع و قاطعانه وی به سخنان تهدید آمیز مبارک به ویژه با توجه به اینکه مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در سوئیس به سر می برد، به مثابه" پیگیری لحظه به لحظه اوضاع مصر" دانست.



حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر که اخیرا پس از یک عمل جراحی موفق در آلمان، به مصر بازگشت، در اولین سخنرانی خود مخالفانش را تهدید و آنها را به مشتی افراد شعار دهنده تشبیه کرد.



مبارک درباره تبدیل شدن تحرکات سیاسی موجود در صحنه مصر به آنچه آن را از هم گسیختگی خواند که مصر را در معرض خطرات شکست و نابودی قرار می دهد، هشدار داد و با نامیدن مخالفان خود به "کسانی که فقط شعار می دهند" از آنها خواست به جای این کار برای یافتن راه حلهای عملی برای مشکلات شهروندان تلاش کنند.

مبارک 82 ساله در پیام شدیداللحنی به مخالفشان درباره نادیده گرفتن تغییرات قانون اساسی که به گفته وی، مردم مصر آن را تایید کرده اند، هشدار داد.