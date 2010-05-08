کردستان رتبه دوم کشوری در زمینه صادرات به عراق را داراست

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین رسمی شدن مرز باشماق، استان کردستان در سال گذشته رتبه دوم در میزان صادرات به عراق را در کشور را کسب کرد.

وی افزود: با توجه به وجود مرز رسمی باشماق در مریوان، دو بازارچه سیف سقز و سیرانبند بانه و ایجاد تسهیلات ویزه برای صادرکنندگان و تمایل مردم و مسئولان این منطقه برای خرید و استفاده از اجناس و کالاهای ایرانی باید با کیفیت بخشی کالاها سعی در ارتقا سطح صادرات به کشور عراق باشیم .

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: کشور عراق و به ویژه اقلیم کردستان به دلیل عدم زیرساخت‌های توسعه‌ای ناشی از رژیم بعث، در حال تلاش برای عمران وآبادانی هستند و این فرصت مناسبی برای سرمایه گذران ایرانی به ویژه بخش خصوصی است که بر میزان حضور خود در این منطقه بیافزایند.

نجار با اشاره به حمایت های دولت از بخش خصوصی برای حضور بیشتر در کشور عراق، بیان داشت: دولت با اعطا تسهیلات ویژه از آنان حمایت می کند که خوشبختانه در چند سال اخیر این حمایت ها موثر بوده است و امیدواریم که روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: استان کردستان با بیش از 260 کیلومتر مرز با کشور عراق از مزیت و توانمندی بسیار بالایی برای تأمین امکانات و کالاهای مورد نیاز اقلیم کردستان عراق و دیگر نقاط این کشور برخوردار است و باید از این ظرفیت به نحو بهتری استفاده کرد .

استاندار کردستان یادآور شد: شبانه روزی شدن مبادلات مرزی در مرز رسمی باشماق مریوان، احداث شهرک صنعتی مشترک در مرز دو کشور، برپایی نمایشگاه‌های تجاری و بازرگانی، احداث دو پل مرزی برای تسهیل رفت و آمد وسایل نقلیه و تجهیز مرز رسمی باشماق به تأسیسات و سامانه‌های پیشرفته از جمله اقداماتی است که بار جلسات متعدد طرفین به ویژه در سفر اخیر استاندار سلیمانیه و امضا تفاهمنامه انجام خواهد شد.