۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۲۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

رانندگان متخلف امتیاز منفی می‌گیرند

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با پیش بینی اینکه لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی تا دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود، گفت: در این لایحه پیش بینی شده است که بر اساس امتیاز منفی رانندگان متخلف، گواهینامه آنها توقیف و یا باطل می شود.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بررسی لایحه اخذ جرایم رانندگی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تمام شده اما در دستور کار هفته جاری مجلس قرار ندارد و تعیین زمان دقیق بر عهده هیئت رئیسه مجلس است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه کار کارشناسی زیادی بر روی لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی انجام شده است، گفت: این لایحه نقاط قوت زیادی دارد و به نظر می رسد با تصویب و اجرایی شدن آن شاهد ساماندهی در بحث برخورد و تعامل با رانندگان باشیم.
 
وی افزود: در لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی تغییرات بنیادی مشاهده می شود و جرایم ویژه ای برای برخی تخلفاتی که همراه با مانور هایی باشد و باعث آزار روحی مردم شود در نظر گرفته شده است. همچنین امتیازات منفی به رانندگان متخلف تعلق می گیرد و اگر مجموع امتیازات منفی از میزان تعیین شده بیشتر شود ، محرومیت های اجتماعی مشمول فرد متخلف شده و گواهینامه وی برای مدتی  توقیف و در سطح دیگر گواهینامه اش باطل می شود.
 
اسداللهی درباره موقعیت این لایحه در مجلس و شانس آن برای تصویب در صحن علنی مجلس به مهر گفت: این لایحه با استفاده از تجربیات بومی و تجربیات دنیا تهیه شده و به نظر می رسد که لایحه خوبی باشد و از انسجام در بحث ها برخوردار است.
این نماینده مجلس معتقد است: لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی لایحه ای مترقی و راهبردی است و در صورتی که تغییراتی در آن در صحن علنی مجلس ایجاد نشود، منفعت مردم را فراهم می کند.
 
 
کد مطلب 1078406

