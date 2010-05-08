پلیس گزارشی از سرقت کابل در مناطق 7 و 8 دریافت نکرده است

سرهنگ محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول 10 روز گذشته هیچ تماسی با مرکز 110 پلیس مبنی بر اعلام شکایت در زمینه سرقت کابلهای منطقه 7 و 8 گرفته نشده و پرونده ای نیز در این زمینه در کلانتریهای تهران تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: اگر مسئولان مخابرات مناطق 7 و 8 در اسرع وقت پس از زمان وقوع موضوع را به پلیس گزارش می کردند شناسایی سارقان و دستگیری آنان بسیار آسانتر بود در صورتی که این تاخیر چند روزه کار پلیس را دشوار می کند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به خبر دستگیری دو سارق جوان کابلهای منطقه 7 گفت: پلیس از این موضوع اطلاعی ندارد و احتمالا این سارقان توسط ماموران مخابرات منطقه 7 دستگیر شده اند که در این صورت باید سارقان را به پلیس تحویل دهند.

پنچ شنبه هفته گذشته اکبر کریمی مدیر مرکز مخابرات منطقه 7 در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیاتی سرقت کابلهای مخابرات در برخی مناطق شهر تهران گفت: دو جوان چهارشنبه شب گذشته دست به سرقت بخشی از کابلهای زیربار رفته مخابرات مرکز ولیعصر زدند که به دلیل این اقدام ارتباط حدود چهار هزار مشترک این مرکز با قطعی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه سارقان توسط پلیس این محدوده شناسایی و دستگیر شده اند ادامه داد: قاضی پرونده در مورد حکم این مجرمان بزودی تصمیم گیری خواهد کرد.

روز گذشته نیز محمد خجسته نیا مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران با تایید خبر سرقت کابلهای منطقه 8 به مهر گفت: به دنبال سرقت کابل مرکزی در مرکز مخابرات نصرالهی تهران در حوالی محدوده کوی نصر و شهرک آزمایش با پیش شماره هشت، حدود پنج هزار شماره قطع شده است.