بودجه آموزش فنی و حرفه ای گلستان 30 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در بازدید از کارگاه طرح 18 ماهه برق صنعتی فنی و حرفه ای گرگان افزود: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سهم آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی و ملی بسیار پر رنگ دیده شده است و برای ایفای این نقش خود تحت یک نظام واحد آموزشی قرار گرفته اند.

استاندار گلستان از آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق توسعه همه جانبه کشور نام برد و بر اهمیت و نقش موثر این آموزشها در تربیت نیروی کار ماهر و افزایش مهارت شاغلان تاکید کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: کارآموزان آموزش دیده در کارگاه 18 ماهه برق صنعتی پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان کارگر ماهر، نیازهای تخصصی مهارتی یک واحد صنعتی را برآورده کنند.



ابوطالب جلالی افزود: طرحهای 18 ماهه استان گلستان در سال 81 در رشته مکانیک صنایع و در سال 82 در رشته ماشین ابزار شروع به فعالیت کرده که با نیازسنجی به عمل آمده در سال جاری طرح 18 ماهه برق صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت که با بهره گیری از امکانات موجود حدود دو میلیارد ریال از اعتبارات سازمان برای این امرسرمایه گذاری شده است.

وی نکات قابل تأمل آموزش در کارگاه های طرح 18 ماهه را اشراف کارآموزان به انواع مهارتهای لازم نظیر فلزکاری، برق صنعتی، جوشکاری، تراش، فرز، ورقکاری، ظریف کاری، لوله کشی، مونتاژ و دمونتاژ، عیب یابی، نصب و راه اندازی، هیدرولیک و پنوماتیک عنوان کرد.



به گفته وی آموزش دو هزار و 800 ساعت مهارت به کارآموزان منجر به تربیت یک کارگر ماهر برای بهره برداری حداکثر از پتانسیل این افراد در کارخانجات و صنعت می شود که با بررسی ها و رهگیری های به عمل آمده بیش از 95 درصد افراد آموزش دیده در طرحهای 18 ماهه جذب بازار کار شده اند.