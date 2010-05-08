محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مشکل کم کردن وزن در رده سنی پایه مربوط به امروز یا دیروز نیست این مشکلی است که از پنجاه سال قبل در کشتی ایران بوده و هم اکنون هم هست.

وی ادامه داد: البته با توجه به افزایش دانش و آگاهی ها در عصر جدید و برای توجه به سلامت آینده سازان کشتی، امروز این موضوع به یک دغدغه جدی تبدیل شده که قابل تقدیر است.

بنا تصریح کرد: مشکل اینجاست که در اروپا در رده ای سنی نوجوانان هیچ کس به فکر قهرمانی نیست اگر یک کشتی گیر در این مبارزات ببازد تنها لبخند می زند و به آینده می اندیشد و در سالهای بعد تبدیل به یک قهرمان بزرگ می شود اما ما در این رده ای سنی تنها به نوجوانان خود فشار می آوریم که یک مدال یا سهمیه کسب کرده و افتخاری برای شهر یا استان خود بدست بیاوریم.

وی تاکید کرد: مشکل نتیجه گرایی در رده ای سنی پایه نیاز به یک فرهنگ سازی دارد ما باید به کشتی در این رده به چشم یک جشنواره نگاه کرده و به فکر این باشیم که در آینده نیروهای مثمرثمری داشته باشیم زیرا با اینکار هم سلامت کشتی گیران خود را به خطر نمی اندازیم و هم عمر قهرمانی آنها را کوتاه نمی کنیم.

بنا اظهار داشت: به طور مثال حسن رنگرز و حمید سوریان که مدال آوران کشتی ایران در رقابتهای جهانی هستند در رده ای سنی پایه علیرغم عضویت در تیمهای ملی هیچ مدالی کسب نکردند اما در آینده در دنیا حرف اول را زدند.

وی ادامه داد: من از محمدزاده سرمربی تیم ملی شناخت کافی دارم مطمئنم بخوبی این مسائل کنترل کرده و وزن کشتی گیران را تغییر می دهد ضمن اینکه نوربخش سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان نیزبه کشتی گیرانی که وزن زیادی کم کرده اند علیرغم قهرمانی اعلام کرده یا وزن خود را تغییر دهند و یا اردوی تیم را ترک کنند.

بنا در پایان خاطر نشان کرد: رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان را زیر نظر داشتم. داشته های کشتی ما در رده ای پایه همین نفرات هستند و می توانند در صورتی که بخوبی آموزش دیده و تحت کنترل باشند به نیروهای مستعدی تبدیل شوند، برگزاری این مسابقات حسنهای زیادی داشت اما به شخصه با این نحو برگزاری که از صبح تا حدود عصر یکسره ادامه داشته باشد در این رده ای سنی مخالفم زیرا نوجوانان نیازبه تغذیه دارند تا بخوبی مبارزه کنند.