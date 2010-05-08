پرداخت کلیه مطالبات فرهنگیان استان قزوین

محسن حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به جز بازنشستگان پیش از موعد تا پایان سال گذشته تمام مطالبات فرهنگیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تسهیلات مناسبی برای فرهنگیان در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر نگاه ویژه‌ای به وضعیت رفاه و معیشت فرهنگیان در سطح وزارتخانه صورت گرفته و اعطای یک هزار و 700 وام شش میلیون ریالی، پرداخت 500 وام خودرو و نیز چندین مورد وام کالا در سال گذشته انجام شد و امسال هم پرداخت حدود یک هزار و 700 وام 10 میلیون ریالی از جمله تسهیلاتی است که در میان فرهنگیان مناطق قرار می گیرد.

حق شناس از امضای پیش نویس خرید زائر سرا در مشهد خبر داد و افزود: پیش‌نویس قولنامه مربوط به این زائرسرا به امضا رسیده و در حال انجام مراحل پایانی خرید آن هستیم و کسانی که تمایل به مشارکت در خرید این مرکز داشته باشند بدون محدودیت می‌توانند در این طرح شمارکت کنند و در ازای آن از تسهیلاتی نیز برخوردار شوند که مرحله اول سود مشارکت آنها با رایزنی‌هایی که با وزارتخانه انجام شده در قالب افزایش سهام برای آنها واریز می‌شود.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به وضعیت درمانگاه فرهنگیان اظهار داشت:‌ متأسفانه وضعیت فعلی درمانگاه در شأن معلمان نیست که در صددیم این درمانگاه را در نیمه اول امسال به مکان مناسب تری منتقل کنیم.

وی احداث مرکز رفاهی فرهنگیان را از دیگر اقدامات در دست اجرا برای ارتقای رفاه فرهنگیان استان عنوان کرد و گفت: در فاز نخست این پروژه ساخت استخر شنا پیش بینی شده که تاکنون بیش از 10 میلیارد ریال از اعتبارات مورد نیاز آن تامین شده است که احداث سالن و تالار پذیرایی و خوابگاه در تجهیز این پروژه دیده شده است.

حق‌شناس در ادامه به افزایش دو برابری سرانه مدارس نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت:‌همزمان با هفته معلم 50 میلیارد ریال به عنوان سرانه به مدارس استان پرداخت می‌شود.

وی افزود:‌ در راستای ارتقای فضاهای ورزشی در ماه‌های آینده علاوه بر زمین ورزشی بیدستان که هم‌اکنون در حال ساخت و تجهیز است، بیش از 22 سالن ورزشی نیز در سطح مدارس احداث می‌شود که امیدواریم با بهره‌برداری از آنها، میزان امکانات ورزشی مدارس نیز افزایش یابد.