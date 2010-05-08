سعیدی:ورود سپاه به اقتصاد خواست هاشمی برای کمک به دولتها بود

خبرگزاری مهر، همزمان با هفته عقیدتی سیاسی درسپاه پاسداران گفتگویی را با حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص مسائل سیاسی روز از جمله اتهاماتی که عده ای در عرصه های مختلف به سپاه وارد کرده اند ، انجام داده است.

حجت الاسلام سعیدی شاهرودی متولد سال 1329 شهرستان شاهرود است . وی که در یک سلسله خانواده روحانی که از علماء بنام در منطقه دهستان دهملا از توابع شاهرود بودند بدنیا آمده ، از سال 1347 تا 1356 در مدرسه حقانی قم به تحصیل دروس حوزوی در سطوح عالی و خارج فقه و اصول پرداخت و لیسانس حقوق قضایی خود را هم از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس را بطور رسمی از حوزه علمیه در قم اخذ نمود.

از مسئولیتهایی که وی پس از پیروزی انقلاب داشته است می توان به مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان در سالهای 59 و60، عضویت در هیئت مرکزی گزینش سپاه در سال 61، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه از سال 63 تا سال 72 ، قائم مقامی سازمان تبلیغات اسلامی ازسال 73 تا سال 80 و قائم مقامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه از سال 81 تا سال 84 اشاره کرد . حجت الاسلام سعیدی بعد از آن نیز با دریافت حکمی از سوی مقام معظم رهبری بعنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران منصوب شد که همچنان این مسئولیت ادامه دارد.

متن کامل این گفتگو درپی می آید:

*خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: به عنوان اولین سئوال به نظر شما علت هجمه گسترده توسط دشمنان خارجی و از جمله سناریوی تحریم های جدید علیه سپاه چیست؟

-حجت الاسلام سعیدی:علت هجمه های دنیای استکبار علیه سپاه مشابه علتی است که با اصل انقلاب دشمنی می کنند. در حقیقت می توان گفت علت اصلی دشمنی دشمنان با اصل انقلاب به لحاظ نقش گسترده ای است که انقلاب در قطع دست مستکبران و استعمارگران از دسترسی و تجاوز آنان به سرزمین ایران و اموال و سرمایه های کشورمان داشته است. به همین نسبت به دلیل اینکه انقلاب تاثیر گذار است با انقلاب در ستیز و درگیرهستند.

دشمنی آنها با سپاه هم به لحاظ نقش و تاثیر سپاه در عرصه های مختلف در مواجه و مقابله با دشمنان است، یعنی در هر عرصه ای که دشمن برای ضربه زدن به انقلاب حضور پیدا کرده سپاه نیز به عنوان یک نیروی انقلابی و برخاسته از انقلاب در برابر تهاجم دشمن ایستاده است. هم در عرصه سخت افزاری که در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (به مدت 94 ماه) شاهد آن بودیم و هم در عرصه های نیمه سخت مانند آشوب های محلی و منطقه ای. همچنین در عرصه های نرم افزاری یا همان جنگ نرم این سپاه بود که در برابر فتنه های دشمن با قدرت ایستاد و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کرد.

سپاه به عنوان بازوی قوی انقلاب در همه عرصه ها در برابر دشمنان در صف مقدم ایستاده و خواهد ایستاد و لذا این دشمنی طبیعی است. و بر اساس این صلابت، دشمنان بیشترین فشار را به سپاه وارد می کنند.

* برخی از افراد چه در داخل و چه در خارج از کشور به سپاه اتهام ورود به عرصه های سرمایه گذاری اقتصادی را وارد و یا از آن انتقاد می کنند. چرا؟

- متاسفانه یکی از شیوه های تخریب سپاه طرح همین مسائل است. یعنی در واقع معکوس جلوه دادن برخی اقدامات سازنده سپاه. اصولا ورود سپاه در عرصه های اقتصادی جزء ماموریت های ذاتی سپاه بوده است.

در دوران پس از جنگ کشور به شدت نیاز به سازندگی عمران و آبادانی و ترمیم زیرساخت ها داشت و رئیس دولت وقت ( آیت الله هاشمی رفسنجانی ) از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بیاید که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و سپاه وارد عرصه های اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد.

هر کشوری پس از فروکش کردن آتش جنگ اگر نتواند ویرانی های خود را بازسازی نماید با چالش های جدی مواجه خواهد شد. بر این اساس سپاه در راستای پاسداری از انقلاب وارد عرصه های سازندگی شد و الحق و الانصاف توانست گامهای بزرگی را در این زمینه بردارد و حتی پروژه های سنگینی را که شرکت های خصوصی عاجز از انجام آن بودند ، سپاه آنها را به انجام رسانید.

سپاه این سیاست را تا امروز به همین شکل ادامه داده است وهمچنان بر این سیاست استوار است. اگرچه سپاه وارد پروژه های کوچک اقتصادی شد اما سیاست امروز سپاه ورود به عرصه های ملی است که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد. مانند احداث خط لوله عسلویه به چابهار که ریسک انجام آن برای بخش خصوصی بسیار بالا است.

سپاه نه فقط به صرف درآمد بلکه به لحاظ نقش انقلابی خود این گام های بلند اقتصادی را برداشته است. از دیگر اقدامات سپاه می توان به احداث اتوبانها و پروژه های سنگینی همچون ساخت اتوبان ساوه اشاره کرد که همه از آثار و برکات حضور سپاه در این عرصه است.

*در این رابطه چندی پیش یکی از مقامات اماراتی مدعی شده بود که سپاه پاسداران تعداد زیادی شرکت صوری در امارات دارد. ارزیابی شما در خصوص این ادعا چیست؟

- من ادعای این مقام اماراتی را یک نوع فرافکنی می دانم. در حقیقت این یک همصدایی بین جریان معاند داخلی و برخی محافل خارجی است. به نظر من این مقام اماراتی بدنبال تحقق اهداف سیاسی خاصی در کشورش است. لذا آنان برخی امور را بهانه می کنند تا خواسته های خود را در آن قالب عملی کنند. مثلا شاید بخواهند برخی شرکت هایشان را تعطیل کنند و به همین دلیل به سپاه تهمت می زنند و من بیشتر اصل این مسئله را فرافکنی می دانم.

* با توجه به اینکه شما اخیرا اعلام کردید که در سال جاری میزان آموزش عقیدتی سیاسی را در سپاه سه برابر افزایش خواهید داد، دلیل میزان این افزایش سه برابری در سپاه چیست؟

- ما درعرصه های مختلف با متغیرهایی روبرو هستیم که بخشی از آن جنبه بین المللی دارد. مثل فراگیر شدن رسانه ها . در گذشته ما جنگ را داشتیم ، جنگ برای ما تهدید بود ولی نظام این تهدید را تبدیل به فرصت کرد. در حقیقت جنگ حالت بازدارندگی و سازندگی معنوی را برای بسیاری از نیروهایی که به جبهه می رفتند داشت اما بعد از جنگ، ورود به عرصه های توسعه اقتصادی و در کنار آن توسعه تکنولوژی و فراگیر شدن ماهواره و اینترنت موجب شد تا جامعه ما از ارزش های معنوی فاصله بگیرد.

از سویی دیگر معتقدم زیرساخت سپاه از دو عنصر اساسی تشکیل شده است. یکی ایمان و معنویت و دیگری عنصر بصیرت و فهم سیاسی . این دو رکن همواره در وجود پاسداران آثار و برکات فراوان به همراه داشته است، البته وجود این دو عنصر درهر انسانی لازم است ضمن اینکه بین این دو عنصر نیز پیوستگی وجود دارد یعنی هم ایمان و معنویت لازم است و هم بصیرت و فهم سیاسی. در حقیقت ایمان و معنویت موتور محرک انسان و بصیرت چراغ راه آدمی هستند.

اما در پاسداران میزان وجود این عناصر باید بالاتر از سایر افراد باشد زیرا سپاه در سخت ترین ماموریت ها قرار دارد و باید گام به گام با ولی فقیه و همسو با او باشد. لذا بایستی هم به لحاظ الگویی نگرش و عملکردش با رهبری منطبق باشد و هم به لحاظ جهت گیری و حرکت سیاسی اش.

بنابراین احساس بنده و فرمانده سپاه این است که مهمترین عناصر زیرساختی سپاه ایمان و بصیرت است که برآیند دو اقدام اساسی هستند. به عبارتی دیگر آموزش عقیدتی نتیجه اش قوی کردن ایمان و معنویت و توجیه و تحلیل سیاسی نتیجه اش افزایش بصیرت و فهم سیاسی در پاسداران است.

در شرایط فعلی بخصوص در دهه اخیر که وجود و بروز جریان های سکولار را در برخی از ارکان قوه مقننه و مجریه داشتیم ما را بر آن داشت که میزان ویتامینی که باید به پاسداران تزریق شود را افزایش دهیم. هر میزان که مقدار آموزش عقیدتی در سپاه بیشتر باشد میزان ایستادگی پاسداران هم در برابر دشمنان بیشتر خواهد بود.

لذا درجهت بصیرت افزایی هم اکنون با استفاده از 12 هزار هادی سیاسی در سپاه پاسداران نشست ها و گردهمایی را به منظور افزایش قدرت تحلیل سیاسی و درک قوی نسبت به جریانهای داخلی برای پاسداران در نظر گرفته ایم و همچنین در جهت افزایش و گسترش برنامه های عقیدتی سیاسی در راستای تعمیق معنویت و ایمان به خدا امسال یکصد هزار پاسدار را تحت پوشش آموزش عقیدتی قرار خواهیم داد تا اهداف مذکور محقق شود.

*در اینجا برگردیم به موضوع ماهیت ماموریت سپاه، از نظر شما مولفه های پدافندی سپاه در مواجه با جنگ نرم چیست؟

-در مورد ماهیت ماموریت سپاه متغیرهایی تاثیر گذار است به دلیل اینکه این نهاد و ارگان، پاسدار انقلاب اسلامی است انجام ماموریت، سازماندهی و آماده سازی سپاه در هر مقطع و زمانی متناسب با آرایش دشمنان صورت می گیرد، بعبارتی دشمن در هرعرصه ای که وارد می شود سپاه هم در همان عرصه به ایفای نقش می پردازد.

سپاه در بخش نظامی معین ارتش است یعنی اگر دشمن در مسیر تهاجم سخت قرار بگیرد سپاه باید وارد عمل شود، این ارگان در بخش نیمه سخت معین نیروی انتظامی است یعنی اگر مانند حوادث اخیر با آشوب داخلی مواجه شدیم سپاه باید وارد عمل شود.

همچنین در بخش اطلاعاتی نیز سپاه معین وزارت اطلاعات است هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ و از جمله وظایف این نهاد جمع آوری اطلاعات و انجام اقداماتی است که باید صورت گیرد البته با هماهنگی وزارت اطلاعات. سپاه در امر سازندگی نیز معین دستگاههای مسئول است و در امر فرهنگی و تبلیغاتی نیز معین دستگاههای فرهنگی در کشور است. یعنی اگر شاهد تهاجم فرهنگی بودیم سپاه باید با تمام وجود به مقابله با این تهاجم فرهنگی برخیزد.

البته ناگفته نماند که چه در شکل گیری سپاه و چه در تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام یک بستر گسترده برای انجام کارهای فرهنگی فراهم شد. امروز که با جنگ نرم روبرو هستیم، جنگی که فکر و اندیشه و باور مردم را هدف گرفته است و بسیار متفاوت از جنگ سخت است، به نظر من بهترین راه مقابله با آن عمق بخشی داخلی است. یعنی باید باور مردم را با مسائل دینی پر کنیم. اگر روحیه فداکاری و ایثارگری و جهادگری را در مردم افزایش دهیم آنان در برابر دشمنان خواهند ایستاد. همانطور که در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته شاهد نوعی از این ایستادگی بودیم. لذا بهترین راه برای حفظ و پاسداری از انقلاب تعمیق باورهای مردم است.

سپاه هم اکنون در بین مردم از جایگاه خوبی برخوردار است و روحیه جهادگری سپاه و بسیج زمینه را برای عمق بخشی باور مردم فراهم کرده است. کار فرهنگی بسیج از جمله کارهایی برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان است.

ما مسئول تقویت بنیه فرهنگی سپاهیان و بسیجیان هستیم .همه مکلفیم که سپاه و بسیج را برای ورود به عرصه های جنگ نرم آماده کنیم.

*با توجه به اینکه سپاه در برخی موارد معین نیروی انتظامی هم هست آیا سپاه قصد ندارد به موضوع تهاجم فرهنگی و نا هنجاری های اجتماعی از جمله در امرافزایش بدحجابی در جامعه ورود نماید؟

-به نظر من انجام این ماموریت نیاز به حضور سپاه ندارد زیرا دستگاههایی هستند که این کار را انجام دهند، البته اگر دستگاههای ذیربط وظایف خود را در این زمینه بخوبی انجام دهند این معضل در جامعه کاهش خواهد یافت. متاسفانه ما با این پدیده بد اجتماعی سالهاست که مواجه ایم وبخشی از آن تاثیرپذیری جامعه از تهاجم فرهنگی دشمنان است یعنی همان گسترش ماهواره و شبکه های فساد .

بخشی دیگرهم برمی گردد به عدم هماهنگی دستگاههای مسئول بطوریکه بین دستگاههای مسئول برای برخورد با این پدیده ناپسند اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد یعنی ممکن است قوه مقننه نظری داشته باشد و قوه مجریه نظر دیگری. ابتدا باید تکلیف این دستگاهها در برخورد با مسئله بدحجابی مشخص شود و بعد از آن اقدام کنند. ضمن اینکه دستگاههایی که می خواهند در این عرصه ورود کنند باید از پشتوانه قوی برخوردار باشند که اگر برخورد کردند از عامل برخورد کننده دفاع شود و آنان را به دلیل اینکه وظیفه اش را انجام داده اند مورد مواخذه قرار ندهند.

بنابراین وحدت سیاست گذاری در این زمینه بسیار مهم است. مسئله دیگر انجام کار گسترده فرهنگی در کشور است. دستگاههایی هستند که باید کار فرهنگی را انجام دهند . من معتقدم که نمی توان با برخورد فیزیکی این قضیه را حل کرد زیرا اشتباه است و ممکن است نتیجه معکوس دهد. البته دربرخی موارد با عده ای که نصیحت پذیر نیستند ومرتکب این بداخلاقی ها در جامعه می شوند باید برخورد فیزیکی کرد.

با این وجود من معتقدم که عده زیادی از این افراد ناآگاهند و از روی ناآگاهی بدحجاب هستند که برای آنان باید کار فرهنگی انجام داد. نکته بعدی این است که نباید اقداماتی که در جهت کاهش بدحجابی در جامعه صورت می گیرد توسط دستگاههای دیگر خنثی شود. یعنی در برخی جاهها با اینکه کار فرهنگی خوبی صورت می گیرد اما همین دستگاهها مروج بی بندوباری در جامعه می شوند. مثلا برخی از برنامه های صدا و سیما دینی است در جامعه بسیار تاثیرگذار می باشد اما از سویی دیگر پخش سریالها و فیلم هایی که در آن بد حجابی به نوعی تبلیغ شده است موجب خنثی شدن این موضوع خواهد شد.

به هرحال اگر مجموع اقدامات مذکور با هم انجام گیرد این پدیده تا حد زیادی در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. به نظر من کاهش بدحجابی باید جزو مطالبات مردم باشد همانطور که مردم به دولت نامه می نویسند و ازدولت درخواست های مختلفی می کنند باید از دولت بخواهند تا بدحجابی را در جامعه کاهش دهد. زیرا در این زمینه مسئولیت و نقش اساسی را دولت برعهده دارد، از سویی دیگر دولت هم باید برنامه ریزی کند و دستگاههایی که زیر نظر دولت هستند باید بطور جدی در این زمینه به ایفای نقش بپردازند. در مجموع باید گفت که مردم هم از دولت وهم از نمایندگان مجلس کاهش بدحجابی در جامعه را مطالبه کنند.

*مسئولیت سپاه در مواجه با جنگ نرم چیست و ارزیابی شما از لزوم تشکیل و عملکرد ارتش سایبری در سپاه پاسداران چیست؟

-ارتش سایبری اصطلاحی است که دیگران بکار برده اند و هیچگاه خود سپاه از این اصطلاح استفاده نکرده است. شاید عده ای می خواستند این حرکت سپاه را بزرگنمایی کنند. به هر حال سپاه وارد عرصه هایی می شود که روی زمین مانده و به نوعی خط شکنی محسوب می گردد. یعنی برخی از نقاط کوری را که دشمن از آن نقاط ضربه می زند را شناسایی و خنثی می کند. درحقیقت هنرمندی سپاه در این است که این معبرها را شناسایی و در فرصت مناسب ضربه لازم را به دشمن وارد کند.

در ماجرای فتنه اخیر نیز هماهنگی جریان استکبار با محافل داخلی وجود داشت و از شبکه مجازی اینترنت و فضای سایبر حداکثر استفاده شد. در این میان برخی ها مانده بودند که اتاق فکر آنان در کجاست؟ و این گونه بود که سپاه دست بر روی نقطه حساس آنان گذاشت. همانجایی که آنها درآنجا افراد را سازماندهی می کردند. البته این کارسپاه در گذشته هم سابقه داشته مثلا در چند سال گذشته با برخی از سایت هایی که به ترویج بی بندوباری و ابتذال در جامعه مشغول بودند برخورد قاطعی کرد.

سپاه در سال 88 بر روی جریان فتنه کار کرد و توانست هسته های اصلی سازماندهی این افراد را کشف کند که این هم برای سپاه و هم برای انقلاب افتخار بود زیرا سپاه همواره نقاط کوری که دشمن از آن بهره می جسته را رد یابی و با آن برخورد می کرده است. از سوی دیگر برای دشمن نیز این موضوع تجربه عجیبی بود و توانمندی سپاه را در عرصه نرم افزاری کامل و سخت مشاهده کرد سپاه در این زمینه درخشندگی خوبی را از خود بروز داد.

* به نظر شما دستاوردهای سپاه پاسداران پس از گذشت 30 سال از انقلاب در حوزه نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی سیاسی چیست؟

-حوزه نمایندگی ولی فقیه نقش بسیار زیادی در ثبات سپاه و در مسیر تبعیت از رهبری و ولی فقیه زمان داشته و دارد واین یکی از عنایات الهی است. نقشی که نمایندگی ولی فقیه در ثبات، استقرار و استقامت سپاه داشته است بی بدیل است و هیچ دستگاهی نمی توانست این نقش را از اول انقلاب تاکنون برعهده بگیرد. اصولا نمایندگی ولی فقیه باید راهبردها را از فرماندهی کل قوا بگیرد و آنها را در قالبهای مختلف تبدیل به تاکتیک ، راهکار و روش کند.

در موضوع معنویت افزایی نیروها نیزباید دقیقا پاسداران را با منویات رهبری جلو برد. رهبری همواره بر روی معنویت تاکید داشته اند و می فرمودند که باید معنویت تا مغز و استخوان پاسداران نفوذ کند به طوری که تفاوت نیروهای اینجا را با جاهای دیگر احساس کنند که به نظر من در طول 30 سال گذشته حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه این وظیفه را به نحو احسن انجام داده است.

در بخش سیاسی هم حوزه نمایندگی ولی فقیه باید دائما راهبردهای سیاسی رهبری را اخذ کند و آن را درست انجام دهد. پاسداران را با تهدیدها و فرصت ها آشنا کند و آنها را نسبت به هر نوع تهدیدی اشباع کند.

همچنین در زمینه شایسته سالاری شبکه وسیعی را در سپاه ایجاد نمود ه ایم که شایسته ترین انسانها هم در دریافت درجه و هم در بکارگیری آنها درمسئولیت های کلیدی موثر باشد. به بیانی دیگر در گزینش، ترفیعات و در انتصابات شایسته سالاری را کاملا نهادینه و عملیاتی کرده ایم. در بخش نظارت بر مجموعه سپاه و بسیج نیزشبکه گسترده ای را ایجاد نموده ایم که تخلفی از قوانین ، مقررات و فرامین توسط پاسداران صورت نگیرد.

در امر پژوهشی نیز حوزه نمایندگی ولی فقیه کارهای بسیار گسترده ای را انجام داده است به طوری که آثارو تحقیقات مرکز پژوهش های ما بسیار گسترده است . در بخش آموزش نیز مجتمع آموزشی شهید محلاتی را داریم که مبادرت به تربیت مدیران داخلی در سپاه می کند که هر دوی این مراکز رسمی هستند.

میزان معنویت و نزدیکی سپاه به رهبری چه در زمان امام راحل و چه در زمان مقام معظم رهبری بسیار زیاد بوده است که بخش عمده آن به حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بر می گردد.این مدیریت هدفمند و عدالت مند خیلی به ما کمک می کند که تاثیرگذار باشیم.

ضمن اینکه در بخش سخت افزاری و هم در بخش نرم افزاری برنامه های زیادی را در دستور کار داریم. که بعنوان مثال می توان به انجام انطباق قوانین سپاه با اصول موازین شرعی اشاره کرد. در مرکزی از سپاه چندین کارشناس حوزوی و حقوقدان مسئول انطباق قوانین و آئین نامه های سپاه با موازین شرعی هستند.

*می خواهم برنامه های حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه را در سال همت و کار مضاعف از شما بپرسم، به برخی از این برنامه ها اشاره می کنید؟

-به لحاظ اینکه حساسیت ویژه ای را نسبت به شرایط اجتماعی داریم و همواره آن را رصد می کنیم از قبل برنامه ای را تنظیم کرده بودیم که خوشبختانه با نامگذاری سال همت و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری نیز انطباق پیدا کرده است.

هر سال یک سوم از پاسدارها را زیر پوشش عقیدتی قرار می دادیم که امسال آن را سه برابر کردیم یعنی در مجموع یکصد هزار پاسدار تحت پوشش عقیدتی قرار خواهند گرفت. در بخش های سیاسی هم همین طور. در سال گذشته نشست های سیاسی فراوانی را برگزار کردیم و در سراسر کشور بیش از 90 هزار گردهمایی را در سپاه و بسیج داشتیم. البته تعریف گردهمایی با نشست سیاسی متفاوت است. در سال 89 هم آن را به شدت دنبال می کنیم و با همین شدت و حدت باید سپاه را تقویت کنیم که بتواند در برابر بحران ها بایستید که البته نوع آن متفاوت از گذشته است. ضمن اینکه همراهی و همدلی جزء سیاست های اصلی ما است.

سپاه همواره در پاسخگویی به منویات رهبری پیشتاز و پیشگام بوده است. قطعا مجموعه حوزه نمایندگی ولی فقیه ، فرماندهان و پاسداران نیز در این مسئله پیشتاز خواهند بود و مدیریت سپاه هم مثل همیشه پیشتاز خواهد بود.

*با توجه به اینکه بخشی از مسئولیت شما در ارتباط با مسائل سیاسی است و سال گذشته نیز موضوع انتخابات ریاست جمهوری دهم در صدر اخبار سیاسی داخلی و خارجی قرار داشت، اکنون ارزیابی خود را از وقایع سال 88 عنوان کنید؟

-اگر چه در این سال با فتنه عمیق و گسترده دشمنان روبرو بودیم اما دستاوردهای مهمی هم برایمان به ارمغان آورد. در حقیقت سال 88 آئینه ای از عملکرد دو دسته از خواص و جریان هایی که معمولا در حرکت انقلاب با هم رقابت دارند، بود. از یک سو اوج ایثار، استقامت و ولایتمداری را در9 دی و 22 بهمن از مردمی که جمع کثیری از خواص جامعه نیز با آنهاهمراه بودند را می بینیم. ضمن اینکه نهادها و دستگاههایی هم که به نوعی وظیفه مند بودند ، وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.

اما از سوی دیگر شاهد کج فهمی ها و بداخلاقی های سیاسی در جامعه بودیم که ضربه محکمی به نظام زد و چهره ما را در عرصه بین المللی مخدوش کرد در صورتی که می توانستیم بر روی حجم گسترده حضورمردم در پای صندوق های رای مانورهای زیادی بدهیم اما اقدامات ناپسند جمعی از عناصر قدرت طلب به قیمت از دست دادن آبروی نظام در عرصه بین المللی تمام شد.

اگر چه حضور مردم در 9 دی و22 بهمن توانست این مسئله را تا حد زیادی جبران کند، ضمن اینکه پیشرفت کشورمان در عرصه های علمی و همچنین دستگیری شرور ریگی هم این مسئله را جبران کرد و امروز شاهد آن هستیم که همان اقتدار و عزت نظام به جای خود بازگشته و نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین المللی همانند گذشته برجسته شده است.

ولی این دو چهره را شاهد بودیم . چهره هایی از خواص در این آزمون رفوزه شدند و نتوانستند از مسیر انقلابی به مقصد برسند. البته به نظر من این فتنه انقلاب را خیلی به جلو برد اگر بنا بود در سیر زمان چهره های ساخته نشده ای را نشان دهد وقایع 88 موجب شد که این چهره ها زودتر نمایان شوند بطوریکه برای مردم نوعی روشنگری به همراه داشت و بصیرت مردم ما را چند سال به جلو برد.

* با توجه به همه این مسائل آیا به نظر شما راه برگشت برخی از خواص که در حوادث اخیر مرتکب اشتباه شده اند باز است؟

- یکی موضوع توبه بین این افراد و خداست که روشن است قطعا راه توبه باز است و هر کسی می تواند توبه کند و از خدا بخواهد از جرائم و تخلفاتی که انجام داده بگذرد و از سوی دیگر موضوعی در مورد حقوق اجتماعی و ملت و نظام مطرح است . این آقایان در این مسئله قطعا دچار تخلفات عدیده ای شده اند اما جبران مافات و بازگشت با توجه به سابقه انقلابی که دارند باز است.

به نظر من این افراد ابتدا باید فتنه 88 را محکوم کنند و از بیگانگان فاصله بگیرند و سپس از ملت ایران و رهبری عذرخواهی نمایند. بهترین راه همین است زیرا از جرائمی که بصورت علنی اتفاق افتاده باید بطورعلنی عذرخواهی کرد.

*در بخش پایانی این گفتگو شما تهدیدات اتمی رئیس جمهور آمریکا را نسبت به جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

-پیشتازی رهبری در عرصه های بین المللی و جدیت ، همت و شجاعت دولت در تحقق بخشیدن به آرمان های ایشان و همراهی ملت ایران با آرمانهای رهبری و سیاست های دولت، دنیای استکبار را دچار دستپاچگی و سردرگمی کرده است و آنچه را که هم اکنون می بینیم یک نوع به هم ریختگی و دستپاچگی در سیاستگذاری دنیای استکبار است.

اسرائیل دچار واخوردگی شده است و از همه بدتر اوباما است که در تضاد شدید قرار گرفته است. از سویی شعارهایی داده تا چهره کریه آمریکا را ترمیم کند واز طرفی نمی گذارند که اوباما از مواضع غربی سیاستمداران ایالات متحده عدول کند.

آمریکایی ها دچار پارادوکس روشنی شده اند مثلا هم اکنون بین کنگره و کاخ سفید، بین کاخ سفید و صهیونیست ها اختلاف وجود دارد و این طبیعی است که اوباما هم تحت فشار قرار گرفته باشد.

گزارش نیم بندی که اخیرا اوباما به کنگره داده حاکی از آن است که می خواهد بگوید کارهایی را در برابر ایران انجام داده اما موثر نبوده است.

فکر می کنم حرفهایی که اوباما و مقامات اسرائیلی می زنند یک بلوف سیاسی است زیرا هم اکنون آنان دچار پارادوکس بین گفتار و رفتار هستند. البته همواره باید نیروهای مسلح ما آماده باشند. دشمن غدار و حیله گر است و نمی توان به حرفهای دشمن اعتماد کرد. اما مطمئن هستم که اسرائیلی ها جرات اقدامی علیه ایران را نخواهند داشت زیرا کوچکترین اقدامی، آنها را پشیمان خواهد کرد و آمریکایی ها نیز هم اکنون شرایط برخورد با ایران را ندارند.



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گفتگو: محمد ابراهیم پاکزاد